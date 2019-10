La beca de canto Pilar Lorengar casi se incluye este año en el programa de las fiestas del Pilar. La última edición, de 2017, se celebró en junio, y en la de este año, aunque las bases del certamen fijaban que las pruebas se realizarían «en la primera semana de septiembre», lo cierto es que se han retrasado un mes. Solo tres voces –el tenor Pablo Puértolas y las sopranos Marta Heras y Alba Taverna– se disputaron este miércoles en la sala Luis Galve los 10.000 euros de beca que permiten a un cantante aragonés ampliar estudios. Cada uno de los candidatos debía interpretar un aria de ópera, una canción española, un lied y una romanza de zarzuela. El jurado, integrado por Miguel Ángel Tapia, Luis Alfonso Bes, Pilar Torreblanca y Miguel Ángel Yusta, decidió conceder la beca al tenor Pablo Puértolas (Zaragoza, 1996). Puértolas ya intentó ganar la beca en 2017, aunque aquella edición, la primera que se celebraba, la obtuvo otro tenor, Ángel Baile.

"De momento no me pongo metas –aseguraba ayer el ganador–. Ni tengo más planes que estudiar todo lo que pueda, disfrutar lo más posible de la música y llegar a ser profesional".

Pablo Puértolas, dueño de voz potente y luminosa, descubrió la ópera con seis años, cuando en televisión emitieron un vídeo retrospectivo de Enrico Caruso. Inició sus estudios de canto con Eliberto Sánchez y Josefina Montiel, y actualmente es alumno del Conservatorio Superior de Música de Aragón. El tenor aragonés Santiago Sánchez Jericó lleva un tiempo trabajando con él y puliendo su voz. Ha participado ya en numerosos conciertos, aunque él pide calma. "No quiero correr en absoluto –señalaba este miércoles–. Quiero paciencia, tranquilidad y hacer las cosas bien. Tengo una voz de tenor lírico puro, con agudos, y de momento mis papeles son los de las óperas de Donizetti, Bellini y las primeras de Verdi". En su recital cantó ‘Por el humo se sabe’ de ‘Doña Francisquita’, un lied de Strauss, ‘Granada’ y ‘Deserto in terra’, del ‘Don Sebastiano’ de Donizetti. De momento no ha decidido dónde ampliará sus estudios con la beca, aunque todo apunta a que será en Italia.