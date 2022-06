Daniela Fejerman: «Las nuevas familias y el amor nos ayudan a mirar el mundo»

ZARAGOZA. Daniela Fejerman, dentro de las proyecciones del campus La Inmortal, presentó ayer su nueva película, en compañía de una de sus actrices, la «camaleónica Eva Ugarte, una de esas mujeres que te sorprenden siempre y te enamoran en el set», decía. Se trata de ‘Mamá no me enredes’, una comedia que explora las relaciones humanas, el mundo de la familia, el impacto de una madre que quiere ser libre y las redes sociales.

«Para mí lo más importante era la comedia. Quería hacer una comedia con sus códigos. Me he entendido muy bien con los actores; Malena Alterio es de procedencia argentina como yo, aunque ella vino creo que siendo bebé, y yo con unos 12 años… En esta comedia se tocan esos temas, claro, el amor y las nuevas familias, que nos ayudan a mirar el mundo lejos de los convencionalismos», explica Daniela Fejerman, que le da mucho valor a la historia, a la risa y a algo peculiar: «La comedia no es un género íntimo. Como pudo ser mi película anterior: ‘La adopción’. Creo que donde mejor se ve es en la sala, con las risas de otras personas. Se crea una comunión, una complicidad, un ambiente especial. Se debe ver esta película en una pantalla grande, con buen sonido y comodidad». Daniela colaboró durante más de una década con otra guionista y directora como Inés París.

Fejerman revela que tiene muy presente a su madre: «No es que le haga un homenaje ni que la protagonista aquí sea ella: fue por delante y se atrevió a vivir su tiempo con libertad», dice.

‘Mamá no enredes’ arranca de un descubrimiento: uno de los hijos de la protagonista descubre que su madre figura en una ‘app’ de contactos. Cuanto más se indaga, más se multiplican los equívocos, las pasiones y quizá el humor. Para contar todo ello, Daniela Fejerman, con su equipo, ha hecho una comedia divertida y refinada, con cuidada puesta en escena y ambientación.

«Rodamos en Navarra. Fue maravilloso. Queríamos cuidar eso, sí: la plasticidad, los decorados, la dirección de arte. Si se percibe, imagínese lo feliz que soy», concluye Daniela.