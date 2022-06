"Los bailarines están físicamente muy fuertes, técnicamente de diez y anímicamente con los sentimientos a flor de piel". Así presenta Víctor Jiménez, coreógrafo y director de la compañía de danza LaMov, el nuevo espectáculo que va a presentar en el Teatro Principal de Zaragoza este fin de semana. Con el título de 'Materia', Jiménez ha querido abrir el baúl de los recuerdos de la compañía y preparar un menú con algunos de los platos más aplaudidos por el público en los 14 años de trayectoria de la compañía. 'Materia' es un cuaderno de bitácora que señala por dónde ha navegado hasta ahora la compañía, pero que también anticipa los próximos mares que va a surcar, porque incluye alguna coregorafía nueva, cocinada específicamente para la ocasión.

"Hemos incluido dos piezas de Francisco Lorenzo ('Consecuencias' y 'Mi tierra'), el discípulo predilecto de Nacho Duato; una de Sharon Fridman ('Perez'); una más de Nunzio Impellizzeri, coreógrafo con el que hemos trabajado recientemente ('Murmuriu')... Hemos hecho la selección pensando en que el espectador viva una noche de vaivenes y de emociones, que sienta que le están pellizcando el corazón o el estómago".

Junto a las ya citadas, 'Ciclos', de Gustavo Ramírez y Eduardo Zúñiga; 'Nosotros', de Davy Brun; 'Lujuria', de Alessio Attanassio; y tres piezas del propio Jiménez, 'Terrenal', 'La voz eterna' y 'Futile'.

Jiménez cuenta con un asistente a la dirección, Mattia Furlan, que trabaja en la compañía desde 2010, año en que entró como bailarín. Además, la compañía está integrada por los bailarines Paula Rodríguez, Javier Monzón, Imanol López, Daniel Romance, María Bosch, Fermín López, Ainhoa Fernández, Pilar Miguel y Leyre Domingo.

Los 14 años de singladura cultural son todo un logro. "Nos ha costado mucho trabajo llegar hasta aquí -apunta Víctor Jiménez-. No me gusta trabajar por producciones, porque eso es en parte denigrar la danza, y por eso he luchado desde el principio por tener una compañía estable, que en la actualidad es la única de España aparte de la Compañía Nacional. Llegué a Zaragoza en 2008 y descubrí una ciudad tan abierta y plural que sentí que era la idónea para plantar la semilla de este proyecto. Y aquí estamos, el camino no ha resultado fácil pero hemos llegado hasta aquí".

En lo que va de año, La Mov ha actuado en ciudades españolas como Almería, Elche, Toledo, Salamanca, Zamora o Madrid pero también en países como Portugal o Dubai. Aprovechará el verano, como suele, para trabajar con algún prestigioso coreógrafo, y además tiene previstas para las próximas semanas una gira por el País Vasco y actuaciones en Segovia, Ciudad Real, Córdoba, Además, otra gira por nueve localidades zaragozanas con su versión de 'El lago de los cisnes', de la mano de la DPZ... "Y al año que viene ya hemos firmado, o estamos a punto de hacerlo, actuaciones en Mallorca, Murcia, Valencia... No paramos, y esperamos no hacerlo nunca -resume Víctor Jiménez-. Pero ahora lo más inmediato e importante es 'Materia', que no me da miedo decir públicamente que quien venga no va a salir defraudado del teatro, porque es una obra llena de momentos intensos. En todo proceso de creación se trabaja con lo que uno tiene más a mano, y en esta ocasión he querido inspirarme en los propios bailarines. Lo que he sacado del baúl de los recuerdos son las coreografías con más energía".