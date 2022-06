Jaime de los Santos: "Los creadores, sea cual sea su ideología, también nos salvarán"

“Mi padre, ahora ya no es del PSOE, fue un votante, digamos, romántico, y en casa, yo el primero, tenemos a la figura de Felipe González como imprescindible para entender el país que tenemos hoy a pesar de cualquier otra consideración y de todos los errores que pudiera haber cometido”. Así, entre cotidiano y confesional, arranca el diálogo con Jaime de los Santos (Madrid, 1974), escritor, historiador del arte, diputado y hombre de confianza de Alberto Núñez Feijóo: le ha pedido que se implique en la gestión política de la Cultura para el partido. El lunes 13 presentaba su novela 'Si te digo que lo hice' (Espasa) en el Teatro Principal de Zaragoza con Luisa Fernanda Rudi y Ana Alós.

¿Puedo contar lo de Felipe González?

Por supuesto.

¿Qué lo qué le ha pedido Feijóo?

Antes de la petición, que se me ha hecho, quiero decirle algo. Es la primera vez que en la ejecutiva nacional del PP Cultura sale de la vicesecretaría social, que es importantísima, faltaría más, pero es la primera vez que Cultura se circunscribe dentro de la vicesecretaría institucional. Y que Cultura esté de la mano de Justicia, Interior, Exterior y Defensa, habla mucho de cuál es la política cultural que el presidente Feijóo quiere acometer. ¿Y qué se me ha pedido?

Sí. Somos muchos los que lo queremos saber.

Lo mismo que me pidió Cristina Cifuentes cuando me nombró consejero: sensibilidad y, sobre todo, permeabilidad con un sector imprescindible para entender cualquier país, pero mucho más España, que, si me lo permite, creo que tiene el patrimonio artístico-cultural más importante del mundo. Sin embargo, no hemos sabido en ocasiones trasladarle esa importancia a la ciudadanía de otros países, la cual, con patrimonios no tan brillantes, la ha inculcado de forma tan serena a sus diferentes generaciones. Y en eso nos llevan ventaja. Es muy importante querer lo nuestro, defender y recuperar las Humanidades, y reconocer a los creadores por lo que han hecho, sea cual sea su ideología. Los creadores también nos salvarán.

¿Por qué somos tan grandes?

Este es un país que, para empezar, tienen la gran riqueza de tener varias lenguas (y eso que a algunos les incomoda a mí me fascina: es una riqueza y una virtud) y donde se han ido compactando tradiciones, culturas, pueblos tan diferentes… Y más allá de eso, solo por hablar de los últimos siglos, España es el país de Federico García Lorca

¿Es su dios, no?

Sin, duda. Es mi amor platónico. Y con él Luis Buñuel y Pablo Picasso. ¿Cómo se explican figuras así?

Creo que se olvida de Goya, tan presente en su novela ‘Si te digo que lo hice’ (Espasa Calpe), que ha presentado en el Teatro Principal…

Ja ja. Goya es, después de Federico García Lorca, mi otra obsesión. De hecho, todo lo que debo sobre Goya se lo debo a Manuel Mena, conservadora, ha sido mi mentora y además me ha enseñado a amar a ese Goya que con un trazo negro delimita los rostros de sus criaturas. Vengo ahora de ver el Patio de la Infanta y les decía a mis compañeros que María Teresa de Ballabriga es para mí uno de esos personajes que pocos estudian y que, además, como mujer, y soy un feminista convencido, fue mucho más que necesaria para que Goya llegará donde llegó. En ese sentido hay mucho de lo que seguir sacando pecho.

"Goya es, después de Federico García Lorca, mi otra obsesión. De hecho, todo lo que debo sobre Goya se lo debo a Manuel Mena, conservadora, ha sido mi mentora y además me ha enseñado a amar a ese Goya que con un trazo negro delimita los rostros de sus criaturas"

No sé si usted se mira al espejo alguna vez. ¿No teme que su pasión, su forma expansiva de ser, su vehemencia, incluso la exhibición de sus sentimientos, su teatral sensibilidad, se me lo permite, no va a chocar con un PP más hirsuto, duro, poco dado a la revelación de sus sentimientos?

Yo creo que no porque me han elegido ellos. Esto no es una oposición en la que he sacado buena nota. Lo que tengo claro es que la cultura no es patrimonio de nadie, más que de los hombres y las mujeres sensibles. Y parto de una idea, y es: sensibilidad tenemos todos. Que, sin embargo, a veces se ha visto colmatada por una realidad de cuatro décadas con una educación que era la consecuencia de una dictadura, repugnante en muchas cosas, represora, que no concedió tregua a la mujer, que la humilló. Entonces, el techo cultural del PP lo desconozco; si voy a chocar, lo desconozco; lo que sí es que me siento mucho más que cómodo en este partido, sobre todo ahora, y a la cultura hay que darle el espacio que se merece. La cultura es todo.

"El techo cultural del PP lo desconozco; si voy a chocar, lo desconozco; lo que sí es que me siento mucho más que cómodo en este partido, sobre todo ahora, y a la cultura hay que darle el espacio que se merece. La cultura es todo"

Jaime de los Santos es pura pasión: admira a Proust, Camus, Lorca, Goya, Buñuel...] Guillermo Mestre.

¿Podría extenderse?

Me gusta acudir a una frase de Dostoievski que, la repito mucho, dice: “Solo la belleza salvará el mundo”. Realmente creo eso como él. Y es la única manera de tomar aire, es la única manera de frenar, es la única oportunidad que tenemos de volver a ser felices. La felicidad no solo es necesaria, sino que hay que entrenarla. Y el entrenamiento para mí está siempre ligado a la cultura. Siempre.

Nos ha dicho de manera básica qué le pedía Feijóo. ¿Podría concretar un poco más?

Nos ha pedido trabajo, trabajo y trabajo. Hay una particularidad: es presidente ¡y tiene una importante experiencia de gestión anterior: Insalud, Correos, Gobierno de Galicia, con sus diferentes mayorías absolutas. Estamos pasando un momento especialmente dramático en la vertiente económica, la política, de nuevo cuño, que da mucho lugar al palabrerío. Y Feijóo es de todo menos un hombre de palabras huecas.

Vayamos con la novela. ¿Qué le debe a sus hermanas, aquellas que usted oía debajo de la cama?

Les debe mucho. Y de alguna manera todas están en el libro, sobre todo las que empiezan por ‘a’. Y está mi madre, que es en cierto modo esa Elvira, la madre protagonista, la que no sabe amar aunque necesita que la quieran más. ¿Le digo una cosa?

Por favor.

Mi madre está en la novela. Como yo mismo, la conquista de la democracia, estos 40 años de libertades. En cierto modo, yo asumo la voz de una mujer muy parecida a ella, a mi madre. Una voz directa. Yo me doy cuenta de que escribo para que me quieran más, sino que también necesito que me quieran. Y lo hago defendiendo la libertad, el sexo, la hermosura, la dignidad de la mujer, que es el auténtico tema del libro.

¿Algo más? ¿No es 'Si te digo que lo hice' una novela del desamor?

Sin duda. Es un exorcismo que plantea la falta de cariño y la imposibilidad de saber amar tras tanta soledad trasnochada. Con todo, a pesar de que eran tradicionales, mis padres asimilaron sin traumas, al menos aparentes, mi opción sexual. Y mis hermanas también, pero los conflictos derivados del franquismo se prolongaron mucho más allá de su muerte en 1975- Y sí, todo ese dolor, esa intolerancia y la conciencia del pasado están presentes en el libro. Yo soy defensor de la memoria histórica auténtica, no solo la que afecta a un partido. Todos perdimos, y creo que la novela lo muestra.