Realme GT Neo 3 el móvil que carga la mitad de su batería en 5 minutos

Suena el despertador, alargas la mano, coges el móvil y miras el reloj. Te cambia el gesto. No por la hora (que también) sino porque te das cuenta de que te olvidaste de ponerlo a cargar y tienes un 5% de batería. A muchos usuarios esta situación puede resultarles familiar, pero gracias a la nueva carga ultrarrápida del Realme GT Neo 3, este desaguisado matutino puede dejar de ser un problema.

Este teléfono de 650 euros –en oferta con unos auriculares inalámbricos de regalo– viene con un cargador de 150 vatios que, en un poco más de 5 minutos, rellena el depósito del 0 al 50%.

En el tiempo en el que el usuario se ducha o desayuna, el teléfono recibirá energía suficiente para aguantar todo el día sin problema; y si es uno de esos días en los que vamos a hacer un uso intensivo del teléfono, basta con meterse el cargador en el zurrón y conectar a este vampiro energético a cualquier enchufe durante un par de minutos, para obtener unas cuantas horas extra de uso.

Gran pantalla y potencia

Aunque esta carga utrarrápida es la mayor de sus virtudes, no es la única. El GT Neo 3 tiene un diseño peculiar: en sus dos versiones más jugonas cuenta con unas llamativas líneas verticales en la trasera, que recuerdan a los coches de carreras, y una combinación de azul y blanco que harán que el usuario no pase desapercibido; existe también una opción más sobria, elegante y bonita, con un acabado mate que no deja huellas en un gris oscuro, a veces negro, y con destellos verdes, según le incide la luz.

En el frontal, la gran protagonista es la pantalla. Un panel de 6,7 pulgadas, tecnología amoled, resolución Full HD y 120 Hz de tasa de refresco. Se ve muy bien, tanto en interiores como a plena luz del día, y además tiene una gran fluidez y respuesta táctil. A esta velocidad, también contribuye el procesador Dimensity 8100 de Mediatek, una bestia capaz de ponerse al nivel del Snapdragon 888 de 2021, pero con un consumo de batería menor. Además, el móvil cuenta con un modo GT para que los más jugones disfruten de toda la potencia que este ‘smartphone’ es capaz de ofrecer.

Una gran cámara

En el apartado fotográfico, el GT Neo 3 cumple con nota. El sensor principal de 50 Mpx –firmado por Sony– es un viejo conocido de otros terminales de gama alta, que hace unas fotos excepcionales tanto de día como de noche y graba vídeo de gran calidad en resolución 4K y a 60 FPS.

Más anecdóticos son los sensores secundarios. El gran angular cumple con la función de hacer fotos súper amplias en exteriores y con buena luz, pero no es una cámara con mucho nivel de detalle, quedándose en unos escuetos 8 Mpx. El macro de 2 Mpx permite hacer fotos muy cercanas con una calidad óptima, pero hubiéramos preferido que Realme optara por un zoom óptico para su tercera lente.

En el selfi encontramos una cámara de 16 Mpx, agujereada en la parte central de la pantalla, que hace muy buenas autofotos, con gran nivel de detalle y bastante naturalidad en los tonos. El resultado final, ya dependerá de lo guapo que sea cada uno.

No es perfecto

El Realme GT Neo 3 no tiene grandes defectos, pero sí algunas carencias. Características que tienen otros rivales de la gama alta, como la carga inalámbrica, la ampliación a través de tarjetas micro SD o la resistencia al agua. Otro inconveniente es su precio, que aunque no es muy elevado –650 euros en oferta– le lleva a competir directamente en las grandes ligas con teléfonos muy capaces, que le pueden superar en aspectos clave para algunos usuarios como el conjunto fotográfico.

El GT Neo 3 es un terminal potente, con buena pantalla y una gran cámara, cuya mayor virtud es sin duda ser el teléfono más veloz del mundo a la hora de pasar por el enchufe.