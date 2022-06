El Museo de Zaragoza está cerrando al público algunas de sus salas por falta de personal para vigilarlas. Los problemas se vienen registrando desde hace meses aunque se están queriendo diluir, o enmascarar, alternando los espacios que se cierran, de tal manera que difícilmente alguien pueda recorrer todas las salas en una primera visita, pero sí podrá hacerlo si regresa al centro para una segunda, en el mismo día o al siguiente. En la semana en curso, por ejemplo, solo este jueves puede recorrerse el centro en su integridad.

El sistema de alternancia en las salas que se cierran parece pensado para los turistas de paso por la ciudad, pero obliga a planificar las visitas y, casi, a llevar una agenda para saber qué está disponible y qué no. Aunque no se ha dado publicidad a los problemas que sufre el centro, y desde fuera todo parece normal, es el propio museo, en un ejercicio de trasparencia, quien todos los martes publica en su cuenta de Twitter el calendario previsto de cierres. Así, por ejemplo, el calendario de esta semana es: "Martes 7, abre todo por la mañana y por la tarde cierra Prehistoria. Miércoles, 8, abre todo menos Prehistoria por la mañana y por la tarde cierra Arqueología. Jueves, 9, abre todo. Viernes 10, por la mañana abre todo y por la tarde cierra Arqueología. Sábado, 11, por la mañana abre todo menos Prehistoria y por la tarde cierra Arqueología. Domingo, 12, abre todo excepto Prehistoria".

Otros museos dependientes del Gobierno de Aragón parecen no sufrir problemas tan graves, quizá, como ocurre en el caso del Pablo Serrano, porque por su fisonomía interior requieren menos personal de sala.

Los problemas, al menos por lo que puede verse en la cuenta de Twitter del museo, se remontan a mediados de noviembre del año pasado. El día 12 se anunciaba que, debido a "problemas organizativos", las sedes de cerámica y etnología del parque José Antonio Labordeta cierran temporalmente hasta próximo aviso" (y ese aviso no se ha producido), y que "la sección de arqueología de nuestra sede central, en plaza de los Sitios, cerrará este sábado día 13 de noviembre por la tarde". A partir de ese momento, el museo ha ido publicando cada martes las restricciones en las visitas.

La falta de personal en los museos no es problema exclusivo de Aragón. Este jueves mismo se ha sabido, por una pregunta parlamentaria del Grupo Popular, que nueve de los 16 museos estatales han sufrido cierres de algún tipo en los primeros cinco meses del año. La falta de vigilantes y personal de sala en este tipo de infraestructuras culturales es acuciante. Seis de los museos gestionados por el Ministerio de Cultura han cerrado por completo un total de 24 días entre el 1 de enero y el 10 de mayo, y cinco más han tenido que cerrar algunas salas por el mismo problema. Según se deduce de la citada respuesta, el sistema de decisión de cierres que sigue el Ministerio de Cultura es distinto al del Gobierno de Aragón, y no contempla las alternancias, ya que se admite que 29 de las 92 salas de estos centros no se han podido visitar a lo largo del año.