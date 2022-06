Antonio Altarriba: "Contra la pandemia de la manipulación lo mejor es vacunarse con literatura"

ZARAGOZA. Ha llegado el gran día: esta mañana, a las 12.40, en el Quiosco de la Música del parque José Antonio Labordeta, el escritor y guionista de cómic Antonio Altarriba (Zaragoza, 1952) pronunciará el pregón de la Feria del Libro de Zaragoza de 2022, que permanecerá abierta hasta el día 12 y contará con 300 autores.

«Era una cosa en la que no había pensado ni se me había ocurrido que me lo propusieran algún día. Me sorprendió, me lo anunció Daniel Viñuales, el editor de GP Ediciones, y me hace mucha ilusión. Además en ese parque es donde he jugado de crío. Nací en Fernando el Católico 36, y mis primeros recuerdos infantiles de jugar con la tierra y con los amigos están relacionados con ese espacio, que antes se llamaba Miguel Primo de Rivera. Es un honor inesperado que me hace mucha ilusión», dice.

Asegura que el cómic está en un gran momento: acaba de volver de una gira europea por Rumanía, Portugal y otros países. «Este año estoy contento porque la Feria del Libro de Fráncfort esta dedicada España, y voy a ser invitado de honor, y ponen en relieve nuestro trabajo: van a hacer un catálogo y una exposición sobre cómic. Van a ir un poco con el estandarte del cómic, entre otros asuntos, claro. O sea que como voy viendo que todas estas cosas por las que he me partido la cara tantos años están siendo reconocidas es una época muy dulce para mí. Y luego de vez en cuando escribo también», dice, y no esconde una cierta pena o melancolía porque sus éxitos, ‘El arte de volar’ y ‘El ala rota’, la historia de sus padres dibujada por Kim, y la ‘Trilogía del yo’ con Keko, han eclipsado su condición de novelista y autor de relatos.

Antonio Altarriba quiere darse una oportunidad para volver a la novela.] Guillermo Mestre.

«A veces tengo que recordar que yo soy escritor, novelista. Ahora estoy con un guión de historieta para Sergio García y es una ocasión que no puedo perder porque es un ilustrador magnífico, y además tenemos una buena historia entre manos. Después quiero ejercitar un poco el músculo literario y recordarle a la gente que hago cuentos y novelas», dice con una sonrisa.

«La verdad es que me lo paso muy bien con el cómic. Es una forma de expresión tan rica, y ya conozco muy bien los resortes, narrativos y todo eso, que cuando me proponen un proyecto, se me ocurre una idea y como que ya lo veo en imágenes», revela.

La vacuna en cápsulas

¿De qué quiere hablar Altarriba en su pregón? «Más que pregonero voy a ser un lanzador de alertas. Vivimos una época de epidemias, pero las epidemias que más me preocupan no tienen efectos físicos o biológicos, sino que digamos que tienen efectos intelectuales, y es la epidemia de las falsas noticias, de las manipulaciones, que afectan directamente a la capacidad intelectual, a la capacidad del discernimiento, que rompen una especie de pacto intergeneracional de la transmisión del conocimiento».

Explica Altarriba que le gusta mucho la frase «caminamos a hombros de gigantes», porque de todos los avances de los que se beneficia la humanidad cada día es porque ha habido generaciones que se han procurado transmitir los libros, los documentos, las reflexiones y los descubrimientos. «Esta especie de proliferación de los altavoces y los medios, lejos de enriquecer la información y el conocimiento, lo entorpecen, lo marean. Y yo voy a decir que, contra la epidemia de desinformación y de manipulación, lo mejor es vacunarse con libros, con la literatura, que es la que fortalece esos anticuerpos de la mentira, y mejor cuatro o cinco dosis que una».

Quiere insistir en otro asunto: la literatura como bastión del placer, de la aventura, de la emoción, de la hermosura y del viaje. «La literatura siempre se ha querido focalizar en torno a la idea de que es el lugar de la belleza, pero también es el lugar de la verdad, y la buena literatura combina ambas cosas. Hay hasta quien dice que lo verdadero es bello y lo bello es verdad», señala. Y ya de paso habla de libros y autores aragoneses: "Además de algunos clásicos que te acompañan siempre, he tenido y tengo una gran relación con la gente del cómic, pero también he seguido y sido a otros autores. Ahora mismo estoy leyendo 'Los besos' de Manuel Vilas, me interesa mucho Martínez de Pisón y por supuesto Félix Romeo, a quien conocí bastante; parecía que se lo hubiera leído todo. Además, desde hace muchos años, tengo una relación muy intensa y afectuosa con Carlos Grassa Toro. Los dos somos muy 'oulipianos': nos gusta ese mundo, la invención, los juegos de palabras, las bromas, etc.", concluye.

La Feria del Libro de Zaragoza abrirá, entre semana, de 18.00 a 21.30, y sábados y domingos de 11.00 a 14.00 a 18.00 a 21.30.