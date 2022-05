Carlos Piñeyroa, escritor de opinión: "Escribir es la mejor forma de soltar todo lo que llevas dentro"

A día de hoy, hay pocas cosas que son gratis. Sin embargo, usted no solo me ha regalado su libro a mí sino que no le ha puesto precio para ningún lector.

Mi libro es un recopilatorio de mis primeros diez años como escritor de artículos de opinión en la prensa, incluidos los publicados en HERALDO, Yo regalo el libro y tanto en la parte final como en el prólogo he puesto que lo que la vida me ha dado gratis, debo devolverlo de la misma manera, gratis.

¿A qué se refiere exactamente?

Si alguien me cuenta algo y eso me golpea y me provoca una reflexión, ese pensamiento suele llevarme a la acción. Tengo que estar agradecido enormemente de que me hayan metido una idea en la cabeza y yo lo devuelvo a la sociedad en forma de un artículo. Lo más importante es que esa pieza pueda movilizar a la gente. A eso me refiero con devolver gratis lo que me ha llegado de la misma manera.

¿Es así como nace una idea y decide plasmarla en el papel?

Últimamente me escribo en notas cosas que me importan para después plantear el artículo de opinión. Por ejemplo, de repente estoy hablando contigo, tú me cuentas algo y cuando salga de la entrevista me pondré a escribir. Cuando algo me importa me nace por dentro una opinión que me gusta compartir.

¿Y qué reacción busca en el lector con sus artículos?

A mí me gusta provocar opiniones y diálogos entre personas. No soy muy firme con mi opinión, sino que dejo un espacio para la reflexión. Es importante que pueda haber varias interpretaciones de un mismo texto. Me han llegado a decir personas de ideologías completamente contrarias que les ha gustado un artículo.

¿Y cree que consigue su objetivo siempre?

No sé si lo consigo con todos los textos, pero yo es lo que pretendo. Fomentar conversaciones y diálogos. Y no todo es blanco o negro. Es necesario, en mi opinión, dejar ese espacio para la reflexión.

¿Por qué escogió el título ‘Vivir lo inesperado’?

Escribir es la mejor forma de soltar todo lo que llevas dentro. Por lo menos, para mí. Y ha sido un regalo poder publicar todos los artículos de opinión durante estos diez años.

Entiendo que para usted es un sueño haber publicado un libro que recopila su carrera como escritor de opinión.

Para mí ha supuesto una revisión de vida totalmente. Yo empecé a escribir por mí y después por ser útil para la sociedad. Si mis artículos le sirven a alguien, yo ya soy feliz.

¿Se considera un buen escritor? ¿Qué características tiene, en su opinión, un buen escritor?

No lo sé. Yo sí que te digo que yo escribo desde el corazón, eso sí que te lo puedo decir.

Y principalmente, ¿quién o qué diría que es lo que más le inspira para escribir?

Para mí la figura de Jesús en mi vida es determinante y siempre pienso también en la bondad del ser humano. Lo cierto es que cuando algo malo sucede hay una razón de peso detrás. Siempre saco el lado positivo de todas las cosas. La verdad es que soy de los que piensa que todo pasa por algo.

Entonces, ¿tiene una respuesta a las últimas decisiones de Vladimir Putin en Ucrania?

El tema de Putin es más complicado. No tengo una opinión realmente formada con eso, pero yo creo que sí que está evidenciando que es una crisis de ego por parte de Putin. Había perdido protagonismo y se había visto amenazado. De la pandemia sí que podría decirte algo positivo.

Cuénteme.

Yo pensé que la pandemia era un momento crucial, donde algo tan pequeñito como un bichito nos estaba quitando toda esa arrogancia del ser humano. Nos creíamos que a través de la tecnología íbamos a ser capaces de gestionar todo. Y creí que iba a ser un momento de humildad, que iba a producir un cambio, una transformación en la sociedad, cosa que luego ha ocurrido.