The Cucumbers brinda una mañana de rock & roll en el Quiosco de la Música

The Beatles, The Eagles, Creedence Clearwater Revival, Loquillo o Alaska son algunos de los referentes de la música popular de las últimas décadas y protagonistas de las bandas sonoras de muchos zaragozanos. Varios de sus legendarios clásicos han podido escucharse este domingo en el Quiosco de la Música del parque José Antonio Labordeta de la mano de The Cucumbers, una banda zaragozana que versiona a los grandes del rock & roll en inglés y en español, y que cuenta con más de una década de experiencia sobre los escenarios.

La formación ha protagonizado la cuarta de las actuaciones programadas bajo el título ‘Domingos de Quiosco’ en el parque Grande José Antonio Labordeta, que se desarrolla en este espacio verde de la capital aragonesa y que desde el pasado 24 de abril ha acogido espectáculos sobre diferentes temáticas.

Esta iniciativa, organizada por el Ayuntamiento de la ciudad, patrocinada por FCC Medio Ambiente y en la que colabora HERALDO, pretende dinamizar la cultura, ofreciendo a los ciudadanos una pizca de arte y diversión en un marco incomparable.

La banda formada por Hugo de Paula, Diego Gaudini y Guillermo Esteban han ofrecido un ‘show’ para público familiar, muy ecléctico, en el que se pudieron escuchar y bailar canciones de artistas y grupos como David Bowie, Led Zeppelin, Chuck Berry o Little Richard.

“Somos de Zaragoza y estamos encantados de poder disfrutar con todos estas canciones que no necesitan presentación”, dijeron al inicio del concierto al que asistió numeroso público, familias en su mayoría. The Cucumbers interpretaron con solvencia, entre muchas otras canciones, ¿Qué hace una chica como tú en un sitio como éste?’, de Burning; ‘La chica de ayer’, de Nacha Pop; ‘Hotel California’, de Eagles; ‘Veneno en la piel’, de Radio Futura; ‘Folsom prison blues’, de Johnny Cash; ‘Carolina’, de M-Clan, ‘Crazy little thing called love’, de Queen’; ‘Al calor del amor en un bar’, de Gabinete Caligary o ‘Rolling on the river’, de Creedence Clearwater Revival. Y así fueron completando un completo repertorio musical durante dos horas de actuación. Toda una lección de historia del rock.

Hoy también han tenido lugar varias actividades en el parque de los Donantes de Montañana, donde ha organizado un taller infantil, juegos y bailes para personas de todas las edades. En el Quiosco de la Música, la animación de Tribupark se ha encargado de hacer pasar un buen rato a peques, padres, tíos y abuelos con actividades de baile y animación. El 22 de mayo, la Asociación Musical El Picarral cerrará con un nuevo concierto la programación de ‘Domingos del Quiosco’ en el Parque Grande.