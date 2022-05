Un paseo por las esencias del mejor rock & roll

The Beatles, The Eagles, Creedence Clearwater Revival, Loquillo o Alaska son algunos de los referentes de la música popular de las últimas décadas y protagonistas de las bandas sonoras de buena parte de la población. Varios de sus legendarios clásicos podrán escucharse este domingo a las 12.00 en el Quiosco de la Música del parque José Antonio Labordeta de la mano de The Cucumbers, un grupo aragonés que versiona a los grandes del rock & roll en inglés y en español y que cuenta con más de una década de experiencia sobre los escenarios.

"Me parece una maravilla esta reactivación de un espacio que llevaba años abandonado y que la gente pueda disfrutar de la oferta cultural maña, que es muy buena, en un entorno tan guay. Será fantástico tocar para un público que habitualmente no nos ve", explica uno de los integrantes de la formación, Diego Gaudini. La suya será la cuarta de las actuaciones programadas bajo el título ‘Domingos de Quiosco en el Parque José Antonio Labordeta’, que se desarrolla en esta emblemática ubicación de Zaragoza y que, desde el pasado 24 de abril, ha acogido espectáculos sobre diferentes temáticas.

Esta iniciativa, organizada por el Ayuntamiento de la ciudad, patrocinada por FCC Medio Ambiente y en la que colabora HERALDO, pretende dinamizar la cultura, ofreciendo a los ciudadanos una pizca de arte y diversión en un marco incomparable.

Gaudini apunta que esperan que se acerquen las familias, pues su ‘show’ "no tiene edad". "Es bastante ecléctico. Tocamos muchos palos y lo bueno es que se van a poder escuchar canciones que, aunque sí que se ponen en la radio, no es tan habitual que se puedan disfrutar en directo. Esperamos que el tiempo acompañe y que la gente pueda bailar y disfrutar de la buena música", señala el artista.

David Bowie, Led Zeppelin, Chuck Berry o Little Richard están entre los principales referentes de la formación, que a través de su guitarra, su batería, su bajo y sus voces llevan a cabo actuaciones en citas como bodas, bautizos, sesiones de baile y números dirigidos a los niños en las que abordan, además del rock, piezas de funk y blues.

"Empezamos con música en inglés, pero hace seis años incorporamos temas en español porque percibimos que la gente los quería. Creo que los clásicos tienen que cubrir un amplio espectro y nosotros siempre estamos escuchando a la gente. Ofrecemos música a la carta, de manera que el cliente elija lo que quiere oír, y vamos teniendo un 'feedback' permanente, intentando estar cerca de lo que se busca. La formula es esa: escuchar a la gente. Y el límite es que funcione", concluye Gaudini.

- Más actuaciones

22 de mayo. Los pasodobles, jotas, boleros y vals de la Asociación Musical El Picarral deleitarán al público en una actuación en la que se ofrecerán clásicos como ‘El Ebro guarda silencio’ o ‘El sitio de Zaragoza’. - Tribus del parque

14 de mayo. En el parque de los Incrédulos, situado en el barrio de Casablanca, y en el parque Cristo Rey, ubicado en San Gregorio, se celebrarán, de 11.00 a 12.00, talleres infantiles, que requieren de inscripción previa en la página web www.lastribusdelparque.es. Tras el taller, y hasta las 12.30, habrá juegos y bailes para personas de todas las edades, sin limitación de aforo.

15 de mayo. Además de la actuación que tendrá lugar en el Quiosco de la Música, el parque de los Donantes de Montañana acogerá, de 11.00 a 12.00, un nuevo taller infantil, que también requiere de inscripción previa en la web www.lastribusdelparque.es. Tras el taller, y hasta las 12.30, se organizarán juegos y bailes para vecinos de todas las edades, sin limitación de aforo.