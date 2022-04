El parque Grande se llenará de magia, humor y música en los 'Domingos de Quiosco'

'Las tribus del parque' abrieron paso hace quince días y ahora, durante los próximos fines de semana, el parque José Antonio Labordeta se llenará de magia, títeres, humor y música. El Ayuntamiento de Zaragoza ha impulsado una programación con la que cumplir uno de los principales objetivos de Servicios Públicos: devolver la vida a esta emblemática zona de la ciudad. Bajo la denominación 'Domingos de Quiosco' a partir de este 24 de abril comenzarán los distintos espectáculos, que serán gratuitos y no tendrán limitación de aforo ni será necesario reservar previamente.

"Poco a poco vamos dando pasos para conseguir que los parques no solo estén mejor cuidados, más bonitos y con arquitectura paisajística de primer nivel, sino que también los niños y las familias puedan vivir nuevas experiencias vinculadas al aprendizaje, el cuidado de la naturaleza, la concienciación sobre la importancia del medioambiente y que puedan divertirse", ha expresado este viernes la concejal responsable del área, Natalia Chueca, durante la presentación del proyecto.

Todas las actuaciones, impulsadas en colaboración con HERALDO y FCC, se llevarán a cabo en el Quiosco de la Música del parque Grande a partir de las 12.00, durante los próximos cinco domingos. La primera será la del mago Juan Capilla, que presentará su nuevo espectáculo, 'Humor e imposibles', una experiencia que une la diversión con las ilusiones mágicas y un toque de humor. El 1 de mayo será el turno de Los Titiriteros de Binéfar, que combinarán los títeres y la música con canciones, retahílas, juegos y cuentos de la tradición oral en 'No nos moverán'.

Posteriormente, la siguiente cita será el 8 de mayo con el humor inteligente de Teatro Indigesto y sus improvisaciones, de la mano de Encarni Corrales, J. J. Sánchez y Alberto Salvador. Los protagonistas del espectáculo serán los propios asistentes, ya que se encargarán de ir decidiendo el desarrollo de la acción. El azar en forma de dados elegirá los seis juegos teatrales que se harán en la función y se irán creando historias con las aportaciones del público.

El día 15 será el turno de The Cucumbers, un trío de versiones de grandes éxitos del rock y pop español e internacional: The Beatles, Creedence, Loquillo, Alaska, Elvis, U2, Tequila, Héroes, James Brown y Stevie Wonder, entre otros. Por último, el domingo 22 de mayo se cerrarán la programación con una banda musical.

"Este es un primer ciclo, que tendrá su continuidad en otoño y que estoy segura que va a ser un gran éxito de asistencia, como vemos que está siendo 'Las tribus del parque'", ha asegurado Chueca. El objetivo es doble, porque además se quiere que todo ello sirva de "aperitivo" para desembocar, según ha recordado Chueca, "en uno de los grandes eventos ya no del parque, sino de la ciudad", el festival paisajístico Zaragoza Florece.