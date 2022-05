Alejo Stivel: "En Tequila hemos acabado, aunque nunca se sabe"

Al micrófono en Tequila, fue determinante en la popularización del rock aquí. Como productor, coadyuvante en algunos de los más célebres discos de la música popular española (Sabina, La Oreja de Van Gogh, El Canto del Loco, M Clan...). En otros países más al norte igual tenía un monumento...

Si nos comparamos con los países nórdicos, salimos perdiendo siempre. En España pasa como en toda Latinoamérica, que vivimos muy día a día, y los problemas actuales están por encima de la historia, no solo en la música sino en todas las artes y todos los trabajos, también en la política o en la arquitectura, por ejemplo.

En los más de 40 años que lleva de carrera, han cambiado mucho las cosas en cuanto a medios técnicos y humanos.

De eso no cabe ninguna duda. Cuando empezamos, España estaba muy retrasada respecto al resto de Europa; estábamos abriendo camino en este país con otra serie de artistas. Ahora el personal técnico está mucho mejor preparado, los equipos, los escenarios, todo lo que rodea un concierto; también los discos, los técnicos de estudio, los músicos. Todo ha subido mucho de nivel.

La música latina o, al menos, ciertas músicas latinas reinan ahora en el planeta. Nunca el español cantado ha sido tan universal. ¿Le reconforta o se siente muy ajeno a esa escena ‘urbana’ salida del reguetón o el trap?

Soy cero nacionalista. No porque algo esté cantado en español me va llegar más. Los artistas que más me gustan son los Beatles y los Rolling Stones. También, Charly García o Silvio Rodríguez, pero si cantaran en inglés, en francés o en sueco, me seguirían gustando. Y, por otro lado, el artista latino que más me ha gustado ha sido Santana. No es lo mío la música ‘urbana’, que es una manera muy amable de llamarla; yo la llamo más pachanga, pero se acuñó ese termino de música urbana para darle una cierta dignidad... Aunque respeto mucho a cualquier músico y me alegro de que puedan vivir de ello y tengan éxito.

Zaragoza celebrará en septiembre, por primera vez en España, el Festival Vive Latino, una excepción por programar a un gran número de bandas y solistas latinoamericanos. ¿Nos seguimos perdiendo muchas cosas?

Puede ser que haya más conocimiento allí de lo que se hace aquí. La distancia real es muy grande y la cultural, mayor de lo que me gustaría porque, obviamente, pertenezco a los dos mundos.

¿Se siente más de alguno?

Me siento muy de aquí y muy de allí. Aunque hable con este acento argentino, estoy aquí mucho más implantado. Pero en Argentina viví esos años de construcción de la personalidad de los que queda un poso muy sólido.

La emigración y el exilio suelen ser trágicos. ¿Hay suficiente empatía hacia quien los experimenta?

Hay países, hay personas, que responden mejor que otros. Por ejemplo, el ‘road manager’ del concierto que acabo de dar en Zaragoza se fue con su furgoneta hasta la frontera de Ucrania hace 15 días y se trajo a 12 personas sin cobrar nada. Condujo 6.000 kilómetros en tres días solo para ayudar. Es difícil generalizar. Mi experiencia personal de exiliado en España es maravillosa. Desde el día uno me han tratado como si fuera un local más. Lo de la xenofobia no va a ningún lado. El mundo es cada vez más pequeño y nos mezclamos cada vez más.

¿En qué está ahora? ¿Han enterrado Tequila para siempre?

Para siempre es un concepto bastante frágil, salvo cuando te mueres. Pero en Tequila, en principio, hemos acabado y cada uno tira por su lado, aunque nunca se sabe. Ahora estoy empezando mi gira y también compongo, aunque no sé cuándo lo voy a sacar porque soy muy lento. Y estoy produciendo un disco de una artista que lleva retirada más de 30 años: Rosa León. Vamos a hacer un homenaje a María Elena Walsh, la cantautora argentina que ella dio a conocer aquí con esas canciones para niños de los años 70 y 80.