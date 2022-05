Hiba Abouk protagoniza 'Yo maté a mi marido' en Calle 13: "Hay muchas formas de maltrato, no solo el físico"

La actriz Hiba Abouk es una de las protagonistas de 'Yo maté a mi marido', una nueva serie thriller producida por NBCUNiversal Francia que se estrena en el canal Calle 13 el próximo 29 de mayo. Con guión de Sophie Dab, Remy Silk Binisti, Lucie Frejaville y Justine Kim Gautier, la serie está basada en una idea original de Henri Debeurme, creador de Trauma.

"De este proyecto me atrajo el hecho de que es un thriller, un género en el que nunca había trabajado antes y tenía muchísimas ganas. Que estuviera hecha en francés y se rodara en Francia también era un reto para mí. Como tengo muchas ganas de abrirme camino en el país vecino, pues me pareció una ocasión fantástica para hacerlo", manifestó Hiba durante una entrevista concedida a Europa Press en París.

Abouk está encantada de haber podido trabajar junto a grandes profesionales de la interpretación, como la actriz belga Erika Sainte y el actor francés Antoine Gouy. "Erika es una grandísima actriz. Es un thriller y habla de lo que habla (malos tratos), y había un ambiente muy tenso. Antoine ha sido siempre el contrapunto divertidísimo porque es muy divertido, la verdad. Ha sido un rodaje muy agradable y ha habido muy buen ambiente", señaló.

La actriz, madre de dos niños con el jugador con el jugador de fútbol Achraf Hakimi, asegura que no se considera en absoluto una adicta al trabajo, porque su vida privada siempre ha sido más importante que su vida profesional. "Siempre he querido tener tiempo para mí y para los míos, y desarrollar mis relaciones personales es primordial. Para eso se necesita tiempo y no soy para nada una adicta al trabajo", dijo la intérprete.

De padres tunecinos, Hiba habla árabe, español, francés, inglés e italiano. "Me gustaría trabajar donde mis cinco idiomas me lleven, que para eso los domino, pero empecemos poco a poco. Está muy bien empezar en Francia, que está cerquita de España. Si el proyecto merece la pena, donde sea", afirmó la actriz.

Huir de los malos tratos

'Yo maté a mi marido' cuenta la historia de Anna (Erika Sainte), una mujer que lleva años sufriendo malos tratos a manos de su marido (Antoine Gouy) y comete un acto terrible en una de sus múltiples peleas. El día del juicio por asesinato, su vida da un vuelco al descubrir que su marido está vivo y su hijo está en peligro. Solo tiene una opción: huir.

Hiba Abouk interpreta a Laure, mejor amiga de Anna y hermanastra de Manuel. Anna recurre a ella cuando necesita ayuda y Laure se encuentra entre la espada y la pared, ¿quién dice la verdad, Manuel o Anna? "A mi personaje le cuesta mucho entender que su amiga está siendo maltratada porque no se entera o no lo quiere ver", explicó Hiba, a quien le gustaría que ninguna mujer tuviera que verse reflejada en el papel de Anna, aunque la realidad es muy diferente.

"Por desgracia, seguro que muchas mujeres se verán reflejadas. Lo importante es que esto también ayude a abrir los ojos, porque con los malos tratos uno va cediendo, cediendo y no se da cuenta de que está siendo maltratado. Hay muchas formas de maltrato, no solo el físico", continuó.

La actriz disfrutó interpretando a Laure, por todo el misterio que rodea a su personaje. "No se sabe mucho de ella, pero de repente es una pieza clave para este matrimonio. Nada es lo que parece y ella encarna el misterio, me pareció muy interesante", contó la actriz. Hiba ha aprendido mucho trabajando en una serie como 'Yo maté a mi marido'. "En mi profesión se aprende a diario, todo, de todos. Mi meta es aprender a ser mejor actriz con cada trabajo, pero sobre todo a ser mejor persona cada día", señaló Abouk.