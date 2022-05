Bunbury reubica su concierto aplazado en Chicago y retrasa el previsto en Houston

Enrique Bunbury ha confirmado una nueva fecha para su concierto en Chicago aplazado este pasado martes por un problema con los visados en Estados Unidos. La oficina del artista zaragozano ha emitido un comunicado en el que explica la dificultad para reubicar la cita en el Rosemont Theater dentro de la gira que marca su despedida de los escenarios. La apretada agenda del cantante ha obligado a cambiar la fecha de su concierto en Houston para poder reprogramar el de Chicago. "No tenemos otra opción que retrasarlo tres días", aseguran. De esta forma, la cita en Chicago será el 15 de mayo y la de Houston, programada inicialmente para el día 14, será finalmente el 17.

"Lamentamos profundamente los inconvenientes que este desafortunado incidente haya podido ocasionar", dicen desde el entorno del zaragozano, que reconoce los problemas que pueden ocasionar estos cambios. " Queremos disculparnos especialmente, ya que somos conscientes de que puede haber público que no pueda acudir en las nuevas fechas agendadas, pero no ha sido posible otra opción", subrayan.

Las entradas compradas para los conciertos en las fechas canceladas servirán para las nuevas citas en Chicago y Houston. Desde la organización confirman que si no se puede acudir se podrá solicitar un reembolso en la misma plataforma de compra de las entradas.

La gira empezará en Nueva York

Con este cambio de planes será el concierto de Nueva York este viernes el que habrá la gira en suelo estadounidense. Concretamente, en el Kings Theatre de la avenida Flatbush, una de las principales arterias de Brooklyn. El siguiente show se celebrará el día 10 en el Coca Cola Roxy de Atlanta, después será en Chicago el día 15 y en Houston, el 17.

La gira sigue en la ciudad fronteriza de El Paso el día 20 de mayo (Plaza Theatre), y deja el estado de la estrella solitaria para aterrizar luego en el Magnolia Theatre de San Diego, ya en California, donde Bunbury y su banda (Los Santos Inocentes) actuarán el día 24.

Bunbury juega 'en casa' el día 27 de este mes, con el concierto en el Youtube Theater de Los Angeles, la ciudad en la que reside habitualmente. El día 31 subirá al norte del estado californiano para presentarse en el Fillmore de San Francisco, y el 4 de julio saltará a Nevada para actuar en el Chelsea Theatre at the Cosmopolitan de Las Vegas. La gira estadounidense del zaragozano concluirá el 6 de junio en el Hose of Blues de Anaheim, nuevamente en California.