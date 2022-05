Bunbury aplaza su concierto en Chicago debido a un problema con los visados

La gira que marca oficialmente la despedida de Enrique Bunbury de los escenarios no iniciará este martes 3 de mayo su tramo estadounidense. Desde la oficina del artista se ha emitodo un comunicado que adjunta en su web el Rosemont Theater de Chicago, lugar en el que Bunbury iba a celebrar su primer concierto del año en el país de las barras y estrellas. La cita queda aplazada ‘sine die’ a causa de un problema en los visados de trabajo de la comitiva llegada desde España.

NOTICIAS RELACIONADAS Bunbury se encuentra a su ídolo Paul McCartney

“Por retraso en la concesión de visados de trabajo en Estados Unidos, lamentamos comunicar que la presentación de Bunbury prevista para el 3 de mayo en Rosemont Theater no va a poder realizarse. Estamos tratando por todos los medios de reubicar la fecha en este tramo del tour. En los próximos días, les informaremos si esto es posible y si así fuera, cuando sería la nueva fecha. Los boletos adquiridos para el día 3 de mayo servirán para la nueva fecha, en caso de que pueda realizarse. Disculpen las molestias ocasionadas por tan desafortunado incidente”.

Las citas confirmadas de Bunbury en suelo estadounidense comenzaban hoy en Chicago y siguen el viernes día 6 de mayo (de momento, todo sigue en pie para esa fecha) con un recital en Nueva York; concretamente, en el Kings Theatre de la avenida Flatbush, una de las principales arterias de Brooklyn. El trasiego debe continuar el día 10 en el Coca Cola Roxy de Atlanta, para pasar el día 14 al 713 Music Hall de Houston (Texas).

La gira sigue en la ciudad fronteriza de El Paso el día 20 de mayo (Plaza Theatre), y deja el estado de la estrella solitaria para aterrizar luego en el Magnolia Theatre de San Diego, ya en California, donde Bunbury y su banda (Los Santos Inocentes) actuarán el día 24.

Bunbury juega 'en casa' el día 27 de este mes, con el concierto en el Youtube Theater de Los Angeles, la ciudad en la que reside habitualmente. El día 31 subirá al norte del estado californiano para presentarse en el Fillmore de San Francisco, y el 4 de julio saltará a Nevada para actuar en el Chelsea Theatre at the Cosmopolitan de Las Vegas. La gira estadounidense del zaragozano concluirá el 6 de junio en el Hose of Blues de Anaheim, nuevamente en California, a expensas de que la ahora fallida actuación en Chicago pueda halar acomodo en el plan de viaje. El Rosemont recibe este miércoles 4 de mayo al veterano cantante brasileño Roberto Carlos; por la sala también pasarán en las próximas semanas Cristian Castro, Reik o los Huracanes del Norte.