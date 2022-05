Ecozine monta su casa de la cultura en el centro de Zaragoza

A una semana de que arranque la decimoquinta edición del festival Ecozine, este certamen pionero en la divulgación y la protección del medio ambiente se ha hecho presente este miércoles en la plaza de España de Zaragoza, junto a la sede de Diputación Provincial, con una 'performance' del artista Sergio Muro y con el reparto alhelíes entre los asistentes.

Pasadas las 11.00, los transeúntes no podían resistirse a detenerse para ver las evoluciones de Sergio Muro quien, con una cinta de carrocero, 'construía' sobre el suelo una casa, la casa de la cultura. "He hecho un plano de una vivienda y en cada habitación hay una disciplina artística. Quiero que el público sea parte de la creación y como despedida les haré una fotografía con una Polaroid para inmortalizarlo", explicaba el creador zaragozano mientras le daba los últimos retoques a la escenografía.

A la casa no le faltaba de nada: un 'hall', un pasillo, un dormitorio principal, una cocina, un salón-comedor, una habitación, un baño, un balcón y, sobre todo, un jardín. "Un jardín con agricultura porque la palabra cultura significa cultivarse a uno mismo y productos que nos enriquecen. En definitiva, la cultura es nuestro hogar", espetó Muro.

El polifacético Muro se declaró un fervoroso seguidor de Ecozine desde sus comienzos. "Me encanta Ecozine. En todas las ediciones he colaborado de alguna forma, presentando, haciendo 'performances' y, por supuesto, como espectador", ha aseverado. Y ha concluido su argumentación: "Aporta una mirada más crítica y distinta, genera conciencia y tiene una componente didáctica y pedagógica fundamental, con presencia en muchos colegios. Es esencial que un festival de este tipo esté en la agenda cultural no solo aragonesa, sino nacional".

Ecozine, que se celebrará del 11 al 21 de mayo, ha pergeñado un programa que incluye 46 títulos en su sección oficial y que proyectará más de 70 filmes. La vocación internacional de esta cita queda reivindicada con las 400 producciones procedentes de 45 países que han presentado su candidatura para ser seleccionadas. En la categoría principal, el mejor largometraje documental nacional e internacional, concurren once cintas de diferentes orígenes: desde la iraní ‘Beloved’ a la rusa ‘Sockeye Salmon. Red fish’, pasando por la brasileña ‘Mata’, la italiana ‘One Earth. Tutto è connesso’, la francesa ‘Les Méprisés’, la belga-congoleña ‘Amuka’ o la coproducción entre Francia, Papúa Nueva Guinea y el Reino Unido ‘Ophir’. Una variedad geográfica que se repite en las otras tres categorías a concurso: cortometraje documental, cortometraje de animación y cortometraje de ficción.

Presentación de Ecozine en la plaza de España de Zaragoza José Miguel Marco

Las proyecciones de la sección oficial arrancarán el 11 de mayo en el Centro de Historias y, a partir del día siguiente, se trasladarán a la Filmoteca, donde se exhibirán 35 películas, entre largos y cortos. El Fórum de la FNAC de la plaza de España acogerá los días 16 y 17 de mayo la sección competitiva de cortometrajes de animación y la experimentalidad de Otras Perspectivas, con 19 producciones.