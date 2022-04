Pablo Alborán revela el motivo de la cancelación de sus conciertos, en Zaragoza y otras ciudades

Pablo Alborán ha informado a través de sus redes sociales que se ve obligado a posponer los conciertos más inmediatos de su actual gira acústica tras haber dado positivo en covid-19.

"El cantante se encuentra bien, deseando recuperarse pronto para continuar su gira", precisa el escueto comunicado, que emplaza a más adelante para conocer las nuevas fechas de las actuaciones aplazadas, para las que seguirán siendo válidas las entradas ya adquiridas.

Las citas ahora afectadas son las que debía haber celebrado en el Palacio de la Ópera de A Coruña los días 1 y 2 de mayo. Previamente ya había movido al 29 y 30 de mayo los dos compromisos en el Auditorio de Zaragoza que deberían haber tenido lugar esta misma semana.

"Familia, estoy muy triste. He intentado seguir adelante y no posponer los conciertos, pero el médico me ha recomendado reposo absoluto", se disculpaba el músico madrileño en sus redes ante esos primeros aplazamientos, aquejado por lo que entonces parecía una afección de garganta.

Alborán se encuentra actualmente sumido en una gira por teatros de toda España, protagonizada por los grandes éxitos de su carrera y con dos partes diferenciadas: una primera a solas con su guitarra y su piano, como cuando se presentó por primera vez ante el público y una segunda junto a sus músicos.

En noviembre de 2020 cumplió diez años desde el lanzamiento de su primera canción, 'Solamente tú', que le llevó al número 1 en España y a emprender una carrera discográfica que le ha convertido en el artista español de mayor éxito comercial en España de la última década.

Desde su primer disco homónimo, publicado en 2011, en total han sido cinco los álbumes de estudio editados hasta 'Vértigo' (2020), que lo convirtió en uno de los principales nominados a la última gala de los Latin Grammy.