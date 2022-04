Al Jazeera compra los derechos del documental aragonés 'Los cielos españoles'

‘Los cielos españoles’ siguen visitando el mundo. El documental de la productora aragonesa Albella Audiovisual, concebido y dirigido por Isabel Soria y José Manuel Herráiz en 2019, se emitió hace unos días en Televisión Española junto con otro trabajo conjunto del tándem, ‘Los muros vacíos’. El primero abunda en el repaso a los artesonados de madera realizados en la Edad Media en España por los carpinteros de lo blanco, que se convirtieron en el siglo XX en objeto de deseo de uno de los magnates más influyentes de todos los tiempos: el estadounidense William Random Hearst. Herráiz y Soria recorrieron localizaciones de toda España y varios puntos de Estados Unidos para este trabajo, cuyos derechos de emisión acaban de ser adquiridos por el canal Al Jazeera. En el filme se pasa de localizaciones Aragón o Castilla la Mancha al californiano Hearst Castle o el Metropolitan Museum (el famoso The Met) en Nueva York.

“Estamos alucinados, la verdad -apunta Soria- y es una noticia que nos alegra mucho, porque expande la huella de este trabajo a todo el mundo árabe, es un impacto potencial tremendo. RTVE tiene su departamento de ventas y venden contenidos de tipos muy diversos, documentales incluidos: la responsable, que es un encanto de persona, me dijo si podíamos subtitularlo porque se lo habían pedido de allá, así que le dijimos rápidamente que no había problema. No es un asunto de beneficio económico, sino de orgullo porque el trabajo haya interesado en estos países. Aún no hay fecha para el inicio de las emisiones, pero la alegría la tenemos ya”.

La lista del ámbito directo de Al Jazeera (también presente en las plataformas de cable disponibles en España) es muy amplia. Abarca todo el territorio M.E.N.A. (Middle East and North Africa) con emisión en Bahrein, Irak, Irán, Jordania, Kuwait, Líbano, Omán, Palestina, Catar, Arabia Saudí, Somalia, Siria, Emiratos Árabes Unidos, Yemen, Marruecos, Sudán, Argelia, Túnez, Libia, Mauritania, Djibouti, Egipto y Turquía. También estará disponible próximamente en RTVE Play.