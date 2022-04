Pablo Rivero: "Cuando termino de rodar, soy un amo de casa puro y duro"

¿Cómo son 24 horas en la vida de Pablo RIvero?

Los proyectos enmarcan mi día a día. Cuando no tengo novela oficial y cuando termino de rodar, soy un amo de casa puro y duro, con ayuda obviamente. Sobre todo, aprovecho para desarrollar el siguiente libro. En cambio, cuando estoy actuando, empieza el caos porque dependo de los horarios y tengo que estar siempre disponible. Caos total, pero me organizo muy bien.

¿Cuál es el momento de paz?

Cuando estoy con mi hijo porque intento desconectar y dejar el móvil. Es el tiempo de prioridades y de jugar con él.

Le he dicho 24 horas porque es el tiempo en el que transcurre su nuevo libro, ‘La cría’. ¡Cuénteme!

Es mi cuarta novela. Funcionó muy bien mi tercer libro, en el que di un salto como escritor e introduje más temas sociales que me preocupaban. Me di cuenta de la inquietud de los padres por las redes sociales. Es el primero que tiene una estructura en apariencia más policiaca y me he metido en un caso. El hecho de que fuera una investigación me permitió avanzar conforme se desarrollaba y sorprenderme de las cosas sin planearlas. También eso me transmite el lector.

¿Tiene algo de autobiográfico?

Todas lo tienen porque considero que para hablar de una historia te tiene que conmover. Todo tiene algo de autobiográfico porque me he visto en esa tesitura. Me dicen: "Criticas un tipo de 'influencer'...". Y respondo que yo me he visto ahí y he compartido esas cosas. Intento entender a los personajes, no juzgarlos, y navegar sobre todas esas emociones. Al final todos los sentimientos son universales y todos los conocemos. Muchas de las situaciones que dan miedo y que las transformo en terror las he vivido yo mismo.

El 'sharenting', la exposición de menores por parte de sus padres en internet, es algo habitual.

Mi caso no es el normal, soy actor y llevo 20 años trabajando en televisión con una exposición importante. No solo me lo planteé con mi hijo, sino de antes. Por ejemplo, he tenido perro y creo que puse foto una vez y luego la quité. A mis padres no los saco, a mi círculo cercano creo que nunca aparece... No me gusta saberlo todo de todo el mundo, también porque la ambigüedad me resulta interesante. Si muchas dudo si quiero salir o no, ¿cómo voy a imponerlo con un menor? Pero eso no significa que lo critique porque lo llego a entender. Uno de los motores de ‘La cría’ es que cuando se haga, se haga conscientemente.

¿Usted es más de publicar o de cotillear por redes sociales?

No soy cotilla de nacimiento, pero el problema es que se crea un hábito, es un tic. Uso las redes como vehículo de trabajo para promocionar el libro. Y noes cotilleo, pero sigo páginas que me interesa. Por las noches, por ejemplo, hago un recorrido por los periódicos para coger información de sucesos para mis libros.

Pablo Rivero, actor y escritor, en el Ámbito Cultural de El Corte Inglés de Zaragoza. José Miguel Marco

A veces reconoces a personas por la calle que has visto en Instagram y sabes cómo es su salón, dónde veranean…

Eso a nivel de actor limita porque creas una imagen y el comodín de cuánto más inclasificable, creo que es más interesante. Y luego lo que dices... escribo novela negra y la policía dice que en la mayoría de los crímenes ha habido un seguimiento. Nunca sabes quién te ve ni con qué prisma.

Con cuatro libros a las espaldas, ¿le han dejado de llamar Toni?

Hay gente que llama Toni porque lleva 20 años viendo la serie. A mí no me molesta. Antes decía que era Pablo, pero ahora ya da igual, lo recibo con cariño.

Por cierto, esta semana 'Cuéntame' llega a los 400 capítulos.

Es una serie que ha hecho historia. Uno de sus éxitos es que siempre hemos estado vivos, nos hemos adaptado... Llevamos 22 temporadas: es un milagro y la hazaña de un equipo entregado.

A Herminia le dicen que es la abuela de España. Si Herminia es la abuela de España, ¿usted cómo se siente?

El nieto de España... no (ríe). Ojalá alguien cercano. Siento esa calidez.

Toni ha sido testigo de atentados, el 23-F, la revolución de los claveles, ha corrido delante de los grises en manifestaciones...

Es un personaje muy rico y es quien trae la época casi siempre. Y no está como espectador, sino que muchas imágenes que ha protagonizado Toni pasarán a la historia de la serie.

El actor y escritor Pablo Rivero estuvo este martes en el Ámbito Cultural de El Corte Inglés de Zaragoza y ha respondido a algunas preguntas sobre sus preferencias en viajes, libros y planes de una tarde de domingo o de un día de lluvia.

¿Qué hay del teatro?

Me crié en el mundo audiovisual y literario, pero del teatro no era un espectador forofo. Es decir, como actor no me moría por hacer teatro. Sin embargo, tuve la suerte de debutar con Tomaz Pandur en 'La caída de los dioses', que fue como como una superproducción teatral. Fue aterrizar por todo lo alto. Tomaz tiene un mensaje muy bonito: la violencia ya no llega, lo único que puede mover hoy en día es la belleza porque estás acostumbrado a que todo es muerte, guerras... En cambio, con algo bello te puedes transformar. El teatro me ha enseñado esa magia.

Los rumores del fin de la serie acompañan desde antes del capítulo de la victoria de Felipe González en las elecciones. Ahora han vuelto.

Lo has descrito muy bien. Yo me enteré de la noticia de camino a Barcelona y lo mandé al chat. Dijeron que no se había decidido, que se estaba en negociación y no hay nada cerrado. Sé exactamente lo mismo que tú.

Si la serie fuera un libro y usted el autor, ¿qué final le daría?

Ojalá fuera la familia viendo la tele y viéndose a sí mismos en 2001. Algo juntos, muy costumbrista y cercano.

Series de televisión, teatro y cine. En Aragón rodó 'De tu ventana a la mía'.

A Paula Ortiz la considero amiga, no la puedo admirar más. Es una persona muy culta, cercana y cariñosa, pero a la vez tiene un universo maravilloso. Pocas películas he visto así y el trabajo del equipo era artesanal. Venir a Aragón lo recuerdo como una de las mejores experiencias que he tenido y, además, Paula fue una de las primeras personas que leyó mi primera novela cuando no era ni novela. Ella fue una gran cómplice.