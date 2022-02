La bonita despedida de la zaragozana Elena Rivera a la actriz Alicia Hermida: “Fuiste mi gran maestra”

Este miércoles fallecía a los 89 años la actriz Alicia Hermida, tal y como informó a través de Twitter la Entidad de gestión de actores y bailarines (AISGE). La madrileña vivía, junto a su marido, el también actor Jaime Losada, en una residencia en Villanueva de la Cañada (Madrid) donde murió.

Aunque deja como legado una filmografía notable, la labor interpretativa de Alicia Pérez Herranz, que era su nombre de nacimiento, destacó fundamentalmente en el teatro y la televisión. En este último medio se hizo especialmente conocida en los últimos años, especialmente entre las generaciones más jóvenes, por su papel de la pizpireta 'Valentina' en la longeva serie televisiva 'Cuéntame'. Durante años compartió set de rodaje con la zaragozana Elena Rivera, que este miércoles, tras conocer la noticia de su fallecimiento, publicó en su perfil de Instagram una emotiva despedida a la que fue su “gran maestra”, junto a varias fotografías de ambas actrices.

“La primera que me cogió de la mano cuando entré siendo una niña en Cuéntame y me llevó por un camino lleno de aprendizaje y disciplina. La primera que me volvió a coger de la mano años después cuando me subí por primera vez a un escenario y me demostró que el teatro es el amor más bonito que una persona puede encontrar en la vida. Y la primera que me seguirás cogiendo de la mano en cada proyecto nuevo que comience porque siempre, siempre, siempre te llevo conmigo, Alicia. Tu vocecita en mi cabeza siendo tan buena consejera nunca se apaga. Solo puedo celebrar el privilegio que fue compartir contigo tantos años de profesión a tu lado y, sobre todo, tantos años de vida contigo. Tantas anécdotas, tantos recuerdos… Tanto amor. Siempre decías que era tu niña. Siempre diré que eres mi maestra”.

La publicación acumula más de 23.000 ‘me gustas’ y casi 300 comentarios, entre ellos, los de otros actores de ‘Cuéntame’ como Imanol Arias y Pablo Rivero, así como de otros compañeros de profesión como Antonio Velázquez, Aitana Sánchez Gijón y Miguel Ángel Muñoz.