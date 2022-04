Pablo Alborán regresa siete años después a Zaragoza llenando dos días la sala Mozart

Siete años después de su última actuación en Aragón, Pablo Alborán regresa este miércoles y este jueves (21.00) a Zaragoza para ofrecer dos recitales en la sala Mozart del Auditorio para los que agotó las entradas apenas salieron a la venta el pasado diciembre. No es de extrañar esta voracidad del público ya que el espectáculo se enmarca en una gira de pequeño formato, una excepción para un artista acostumbrado a los grandes recintos y a las multitudes. En realidad, solo 13 ciudades españolas disfrutan de este privilegio, todas ellas con el cartel de ‘sold out’ colgado.

Para encontrar la última comparecencia del cantautor malagueño en la Comunidad, debemos retrotraernos al 16 de mayo de 2015, cuando congregó a 7.500 espectadores en el pabellón Príncipe Felipe. Curiosamente, aquella madrugada ofreció una improvisada actuación en acústico en el Poética Eléctrico, un local que cerró sus puertas en 2021.

Y anteriormente, el 13 de octubre de 2013, Alborán puso el broche de oro a las fiestas patronales zaragozanas ante una plaza del Pilar abarrotada, propiciando uno de los actos más multitudinarios de aquellas celebraciones.

Ni Zaragoza ni Aragón figuraron en su última gira, titulada ‘Prometo’, que le llevó a un total de 15 países del continente europeo y americano entre 2018 y 2020.

El ansiado reencuentro con su abundante público aragonés –en anteriores conciertos se dejó notar con pancartas un club de fans zaragozano– se producirá por partida doble, en dos noches consecutivas que prometen emociones para sus seguidores. Las letras y las melodías del andaluz lucen de manera distinta desde la cercanía que otorga un recinto con un aforo que apenas supera las 1.500 localidades. Un lujo nada habitual en un artista que se maneja otros parámetros y dimensiones.

"Hacía mucho tiempo que quería hacer una gira por los teatros más bonitos de España, íntima, para celebrar mis diez años en la música y también para reencontrarnos tras la pandemia. Quiero que la gente viva una experiencia y conectemos de nuevo con las canciones. Que puedas mirar al público a los ojos y pueda convivir con ellos y volver a conectar. Con lo rápido que iba todo echaba mucho de menos recuperar esa cercanía", reconoce.

El ‘show’ se divide en dos partes: una en solitario, con la única compañía del piano o la guitarra, y el resto junto a sus músicos. "En cierto modo, es volver al pasado, a mis orígenes, cuando estaba cara a cara con los espectadores", reflexiona.

A sus 32 años –cumple 33 el 31 de mayo–, Alborán ha protagonizado una carrera ligada al éxito desde sus inicios. Cinco discos con ventas millonarias –el último, ‘Vértigo’, vio la luz en 2020–, diversas nominaciones a los Grammy y Grammy Latinos –ninguna culminada con triunfo–, e incluso un Premio Goya en 2016 a la mejor canción por su contribución a la película ‘Palmeras en la nieve’, la adaptación cinematográfica de la novela homónima de la escritora montisonense Luz Gabás... "He tenido el privilegio de haber cumplido muchos sueños y de seguir cumpliéndolos. He tenido mucha suerte, pero también he trabajado muchísimo para alcanzar mis objetivos. Quiero seguir buscando la manera de aprender y cumplir esas metas y esos sueños que todavía me quedan. No quiero dejar de hacerlo jamás", proclama.