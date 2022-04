Programación del Saraqusta Film Festival 2022: de 'Cuéntame cómo pasó' a 'Nacido Rey'

Este domingo 24 de abril se inauguró oficialmente la segunda edición de Saraqusta Film Festival, Festival Internacional de Zaragoza de Cine y Series de Historia. La ceremonia de apertura, que condujo el 'showman' zaragozano Luis Cebrián, se coronó con la proyección del largometraje documental 'Carbonell, amigo' de Sonia Llera. Esta emotiva biografía del cantante, escritor y periodista aragonés Joaquín Carbonell, fallecido por covid en septiembre de 2020, dio el pistoletazo de salida a siete días de cine y actividades complementarias para los amantes del séptimo arte. Esta segunda edición llega apenas seis meses después de la primera, con filmes tan interesantes como el documental 'Little Satchmo' o 'Mr. Wain’, de Will Sharpe, que cuenta en el reparto con dos figuras tan reconocidas como Claire Foy (protagonista de la serie 'The Crown') o Benedict Cumberbatch, famoso principalmente por haber encarnado en el cine al Dr. Strange y en la televisión al mismísimo Sherlock Holmes.

Las proyecciones se reparten entre los cines Cervantes y Palafox. En el primero se ofrecerán los largometrajes a concurso, mientras que en el segundo se hará espacio a las series, documentales y muestra no competitiva en Palafox. Este sábado 30 de abril, en la ceremonia de clausura, se podrá disfrutar del filme 'Nacido rey', de Agustí Villaronga, a quien homenajeará el festival junto a la intérprete Nadia de Santiago y el productor Andrés Vicente Gómez.

Programación del Saraqusta Film Festival en Zaragoza

La cita cuenta con un programa repleto de actividades para los amantes del séptimo arte y las series más históricas. Mesas redondas, talleres, proyecciones de series y muestra no competitiva y de documentales a concurso en el cine Palafox y proyecciones de largometrajes a concurso en el cine Cervantes.

Programa de Saraqusta Film Festival del lunes 25 de abril de 2022



12:00 MESA REDONDA: ‘ENSEÑAR HISTORIA A TRAVÉS DEL AUDIOVISUAL’. Lugar: Museo del Teatro de Caesaraugusta (Acceso libre hasta completar aforo)

Programa de Saraqusta Film Festival del martes 26 de abril



12:00 MESA REDONDA: ‘SERIES PARA LA HISTORIA. 'LA HISTORIA EN LAS SERIES DE RTVE¡. Lugar: Museo del Teatro de Caesaraugusta (Acceso libre hasta completar aforo)

Programa de Saraqusta Film Festival del miércoles 27 de abril

12:00 MESA REDONDA: TALLER CORTOMETRAJE ‘PERCEVAL’. Lugar: Museo del Teatro de Caesaraugusta

Programa de Saraqusta Film Festival del jueves 28 de abril

12:00 MESA REDONDA: ‘CREACIÓN ARAGONESA’. Lugar: Museo del Teatro de Caesaraugusta (Acceso libre hasta completar aforo)

Programa de Saraqusta Film Festival del viernes 29 de abril

12:00 MESA REDONDA: ENCUENTRO CON EL EQUIPO DE LA PELÍCULA ‘NACIDO REY’ Lugar: Museo del Teatro de Caesaraugusta (Acceso libre hasta completar aforo)

17:00 SERIES Y MUESTRA NO COMPETITIVA: 'EL SUEÑO DE SIGENA'. Lugar: Cine Palafox

Programa de Saraqusta Film Festival del sábado 30 de abril

19:30 GALA DE CLAUSURA. Incluye la proyección de 'NACIDO REY'. Lugar: Cine Cervantes. El acto de clausura contará con los galardonados con el Premio Saraqusta 2022, Nadia de Santiago, Agustí Villaronga y Andrés Vicente Gómez.



Dónde comprar las entradas para el Saraqusta Film Festival

El coste de las entradas para ver las proyecciones de los largometrajes, documentales, series y muestra no competitiva cuestan 4 euros para el público general y 3 euros con el descuento de Carné Joven o una acreditación de mayor de 65 años. La entrada para asistir a la clausura del próximo sábado 30 de abril costará 5 euros (4 euros con Carné Joven o mayor de 65 años). Las entradas se pueden adquirir en los cajeros y la web de Ibercaja y desde la propio web del festival.