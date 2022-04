El Parque Grande se llena de magia en el inicio de los 'Domingos de Quiosco'

El parque Grande José Antonio Labordeta se ha llenado este domingo de magia, y en próximas fechas también serán protagonistas en este espacio los títeres, el humor y la música gracias a los ‘Domingos de Quiosco’, un ciclo de espectáculos destinado a público familiar. El Quiosco de la Música ha sido el escenario escogido para estas actividades, que han comenzado con la actuación del ilusionista zaragozano Juan Capilla, quien ha presentado su nuevo espectáculo 'Humor e imposibles', una experiencia fuera de lo común, que a lo largo de una hora de duración ha ofrecido una propuesta vanguardista llena de magia y humor con objetos cotidianos como un limón, una botella de Coca-Cola o un cubo de Rubik.

Capilla, con su simpatía, su humor y su magia, se ha metido al público en el bolsillo desde el primer momento con trucos que ha animado a disfrutar también a los mayores “con los ojos del niño que lleváis dentro”. Así, ha realizado números con monedas de cobre que se han convertido en plata, oro... y en algo mucho más valioso que cualquiera de estos metales: chocolate.

El ilusionista ha hecho participar al numeroso público que ha acudido a este escenario, y que disfrutado de lo lindo con el espectáculo. Entre los asistentes estaban el alcalde de Zaragoza, Jorge Azcón y la concejal de Servicios Públicos, Natalia Chueca. El joven mago ha encandilado a niños y no tan niños haciendo magia con limones, plátanos o un sorprendente número final con cubos de Rubik. En definitiva, ese lugar mágico de por sí que es el Quiosco de la Música ha vibrado con el ‘show’ de Juan Capilla. “Luchad por vuestras metas y sueños”, se ha despedido tras su actuación.

El Ayuntamiento de Zaragoza ha impulsado esta programación, con la que persigue cumplir uno de los principales objetivos de Servicios Públicos: devolver la vida a esta emblemática zona de la ciudad. Bajo la denominación ‘Domingos de Quiosco’, pueden disfrutarse los distintos espectáculos, que son gratuitos, sin limitación de aforo y no es necesario reservar plaza.

Todas las actuaciones, impulsadas en colaboración con HERALDO y FCC, se llevan a cabo en el Quiosco de la Música, ubicado en la zona del parque anexa al paseo de Mariano Renovales, a partir de las 12.00.

Próximos espectáculos

1 de mayo. Los Titiriteros de Binéfar con ‘No nos moverán’, un ‘show’ en el que combinarán los títeres y la música con canciones, juegos y cuentos de la tradición oral.

8 de mayo. ‘Impro3’, de Teatro Indigesto. Improvisaciones de la mano de Encarni Corrales, J. J. Sánchez y Alberto Salvador. En esta ocasión, los protagonistas del espectáculo serán los propios asistentes, ya que se encargarán de ir decidiendo el desarrollo de la acción.

15 de mayo. The Cucumbers. un trío de versiones de grandes éxitos del rock y pop español e internacional: The Beatles, Creedence, Loquillo, Alaska, Elvis, U2, Tequila, Héroes, James Brown y Stevie Wonder, entre otros.

22 de mayo. Banda musical por determinar.

Además, el parque José Antonio Labordeta acogerá el festival paisajístico ZGZ Florece, que celebrará su segunda edición entre el 26 y el 29 de mayo.