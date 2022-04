Juan Capilla: "No veréis conejos, chisteras ni juegos clásicos"

Magia, teatro, música, títeres… Bajo el título ‘Domingos de Quiosco en el Parque José Antonio Labordeta’, el Parque Grande de Zaragoza acoge durante las próximas semanas las actuaciones de grandes artistas de diversas disciplinas. La iniciativa, organizada por el Ayuntamiento, patrocinada por FCC Medio Ambiente y en la que colabora HERALDO, pretende dinamizar la cultura, ofreciendo a los ciudadanos una pizca de arte y diversión en un entorno inigualable.

Este domingo, día 24 de abril, dará el pistoletazo de salida Juan Capilla, un ilusionista de reconocido prestigio a nivel internacional con una propuesta mágica visual, original, divertida y llena de imposibles. El espectáculo, de una hora de duración y acceso libre, comenzará a las 12.00 en el Quiosco de la Música.

¿Con qué nos sorprenderá el próximo domingo? No soy el típico mago. Y no quiero decir con esto que el cliché que todos tenemos de mago sea malo, sino que yo soy diferente, desde mi estética hasta mi magia. En mi espectáculo no veréis conejos, chisteras o juegos clásicos, sino efectos con objetos cotidianos fácilmente reconocibles por todos como un limón, una botella de Coca Cola o un cubo de Rubik. Es una propuesta vanguardista llena de humor e imposibles donde los espectadores podrán disfrutar de la magia en primera persona.

¿Qué es para ti la magia? Es mi forma de vida, mi pasión, lo que mejor sé hacer. El espectáculo que veréis el domingo en el Parque Grande es mi visión de cómo debería ser la magia y el humor del siglo XXI.

Para las actuaciones, creas tus propios efectos. ¿Cómo es ese proceso creativo? Como no solo me dedico a esto profesionalmente, sino que además me encanta, estoy todo el día buscando nuevas ideas y efectos e imposibles. Leo mucho, aprendo de otros magos, pienso en cómo darle un toque personal… Al final, mi magia es una mezcla de todo.

¿Cómo empezaste en la magia? De pequeñito vi a David Blaine en un programa de televisión llamado ‘¿Real or magic?’. Y hasta ahora.

Además de Blaine, ¿cuáles son tus grandes referentes en la magia? Te podría decir cientos de nombres pero, en general, diría que la vanguardia española es la que más me ha marcado.

¿Próximos proyectos mágicos? En junio viajaré a Estados Unidos para grabar un proyecto que tenemos entre manos. Voy a hacer actuaciones en diversos lugares de España. Y aquí, en Zaragoza, suelo actuar en el Sótano Mágico, donde también doy cursos de magia.

Más actuaciones en el parque José Antonio Labordeta

1 de mayo: Titiriteros Binéfar. Bajo el título ‘¡No nos moverán!’, estos artistas nos contarán la historia de unos jóvenes que fueron a vivir a un pueblo abandonado. A través de canciones, retahílas, juegos y cuentos, este teatro de títeres con música en directo hará las delicias de todos los públicos.

Titiriteros Binéfar. Bajo el título ‘¡No nos moverán!’, estos artistas nos contarán la historia de unos jóvenes que fueron a vivir a un pueblo abandonado. A través de canciones, retahílas, juegos y cuentos, este teatro de títeres con música en directo hará las delicias de todos los públicos. 8 de mayo: Zaragoza Improvisa. Alberto Salvador, Encarni Corrales y J.J Sánchez pondrán toda su energía e imaginación sobre las tablas a través de juegos e historias de improvisación teatral creadas a partir de los designios del azar y las sugerencias del público.

Zaragoza Improvisa. Alberto Salvador, Encarni Corrales y J.J Sánchez pondrán toda su energía e imaginación sobre las tablas a través de juegos e historias de improvisación teatral creadas a partir de los designios del azar y las sugerencias del público. 15 de mayo: The Cucumbers. The Beatles, Bob Dylan, The Rolling Stones, Led Zeppelin, Bowie, The Doors… Este trío formado por Guillermo Esteban, Hugo de Paula y Diego Gaudini interpretarán versiones de los grandes éxitos del rock español e internacional. ¡La banda musical de tu vida ya está aquí!

