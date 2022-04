Víctor Juan: "La vida nos desborda casi siempre. He aprendido a ser feliz mientras escribo"

Publica la novela ‘Librería Jover’ en el sello Los Libros del Gato Negr, un libro que se suma a otras ficciones, a sus textos pedagógicos, a sus aforismos, a sus ediciones de diarios de grandes educadores y a su biografía ilustrada de Ramón Acín Aquilué. ¿Qué le dicen las librerías, qué sensaciones o estados de ánimo halla en su interior?

Las librerías son lugares en los que se detiene el tiempo y nos sentimos protegidos por las palabras. Me gusta el olor de los libros nuevos, que están llenos de secretos por descubrir. Además, las librerías, a diferencia de las bibliotecas, son lugares en los que se puede conversar. Y yo pertenezco a la especie del ‘homo conversator’. Adoro y añoro los ‘capazos’.

¿Cuáles han sido sus librerías?

Cuando era niño compraba los libros y los cuentos en la Imprenta Papelería Sanz, de Caspe. Cuando empecé a estudiar en la universidad, descubrí la librería París de Zaragoza, en una sucursal que atendía César Muñío en Corona de Aragón. Si tengo que quedarme con una librería, entre otras que también aprecio mucho, diría que la París ha sido mi librería de cabecera.

Dice: «Vivir es improvisar». ¿Qué quiere decir, en general, y en concreto en el caso de su personaje, Juan Jover?

La vida nos desborda casi siempre. No se puede sujetar ni planificar. Hemos de adaptarnos a las circunstancias para aprovechar la felicidad y para combatir la tristeza. En el caso de Juan Jover, tiene que adaptarse a Zaragoza, a su nuevo oficio, a las nuevas personas que van a llegar a su vida…

¿Se puede montar una librería por egoísmo?

Se puede montar una librería pensando en uno mismo. Eso es lo que hace Juan Jover. No piensa en la viabilidad del negocio, no piensa en prestar un servicio o en promocionar la cultura. Piensa en sí mismo, en tratar de cumplir sus sueños. Juan Jover quería ser librero y después de mucho tiempo perdiendo el tiempo, puede abrir su librería en Zaragoza.

¿Qué librero sería Juan?

Juan tiene algunos sueños por cumplir. Se regala tiempo a sí mismo y se lo regala también a las personas que entran en su librería. Le gusta mirarlo todo despacio. Yo soy un poco este librero y también tienen algo de mí todos los personajes que entran en la librería.

Luis Rabanaque diseñó la portada con libros de los amigos de Víctor Juan. H. A.

Asegura que todos tenemos un relato, una historia. ¿Cuáles le interesan a Juan y a usted?

Me interesan las historias que mueven cosas en el corazón y en el cerebro de quien lee o de quienes las escuchan, historias que perturban, alteran y arropan. Crecí bajo la sombra protectora de personas que habían leído pocos libros o ninguno, pero que tenían muchas historias que contar: la historia de sus auténticas vidas, con el dolor, la alegría y la esperanza que los acompañaba.

¿Por qué «somos inmortales en la memoria de los otros»?

Creo que la vida eterna es que los demás nos recuerden. Nosotros hacemos la vida eterna a las personas que quisimos cada vez que las nombramos, cada vez que las recordamos, cada vez que descubrimos en nuestro interior lo que nos dieron.

¿Podría ser que en el fondo el lector esté leyendo la novela de personajes que nos cuenta el librero?

‘Librería Jover’ es una suerte de ventana indiscreta por la que desfilan distintos personajes que cuentas sus sueños, sus miedos, sus ilusiones, su esperanza, su dolor y su manera de combatir la tristeza.

El libro está lleno de homenajes, destacan dos: el del escritor Fernando Sanmartín y el de la actriz Elena Gómez Zazurca.

Cada vez que puedo, me gusta jugar. Tener guiños y complicidades con las personas que quiero. He aprendido a ser feliz mientras escribo. Y cuando no escribo, también.

Hay una historia de amor en el libro, o quizá dos si contamos a la fugaz Marta. ¿Cómo explicaría esa pasión entre Juan Jover y Ángel Escartín, a la que llama Ángel?

Juan y Ángel descubren y construyen un amor sereno, maduro, presidido, al mismo tiempo, por la ingenuidad de los descubrimientos, por la necesidad de mostrar lo que les parece valioso. Juan y Ángel son dos personas que se encuentran y se cuentan sin haberlo previsto, sin planes, con pocas certezas, salvo la voluntad de buscar juntos la felicidad.

Creo que aquí ha narrado la historia más erótica de sus libros. ¿Podría ser?

Sin ninguna duda. En el libro se describen situaciones y sentimientos que en otros libros solo insinuaba. El erotismo implica complicidad y comunicación. En ‘Librería Jover’ he relatado algunos encuentros ‘piel con piel’ de Ángel y Juan.

Parece imposible que no aparezcan en sus ficciones Ramón Acín y Concha Monrás, Katia Acín, María Sánchez Arbós o Palmira Plá. ¿Son ellos el ‘dramatis personae’ de su existencia?

Todos esos referentes me hacen ser como soy. A veces nos cruzamos con personas que pueden cambiar nuestras vidas, la manera de entender las cosas. A mí me ha ocurrido con los amigos que la vida me ha regalado, pero también al acercarme y conocer a estas personas que menciona.

¿Qué le deben sus personajes al pasado, especialmente a los maestros que los han formado?

Pienso que somos lo que fuimos y que el pasado no está detrás de nosotros, sino ante nosotros. Somos el niño que fuimos, somos lo que nos quisieron, somos las palabras que heredamos de nuestras madres… La educación es un proceso que nos hace humanos. Por eso creo que para bien o para mal –afortunadamente es casi siempre para bien– los maestros han sido importantes en la vida de muchas personas.

Recomiéndenos tres libros para el Día del Libro que le hayan marcado.

Una ‘Antología poética’ de Ángel González, ‘Los surcos del azar’ de Paco Roca y cualquier novela de Almudena Grandes.