Tanxugueiras traen su 'Terra' a Zaragoza el 20 de mayo dentro de las 'Noches del Ebro'

Tanxugueiras no ganó su plaza en el festival de Eurovisión como representante de España, que terminó en manos de la solista Chanel; sin embargo, el reciente festival de Benidorm que otorgaba ese billete a Turín (Italia) como gran premio fue la gran catapulta de este trío femenino gallego que ya llevaba unos cuantos años reclamando su sitial en el mundo del folclor de vanguardia. Sabela Maneiro, Aida Tarrío y Olaia Maneiro, cantareiras y pandeireteiras de impactante desempeño escénico, se atreven a mezclar la música de raíz con el rock, el trap o la electrónica, con un resultado tan convincente como orgánico y enérgico.

El próximo 20 de mayo podrán demostrar en Zaragoza que su eclosión mediática no es simplemente cosa del ‘hype’ y la publicidad; tres voces enérgicas y bien empastadas al servicio de canciones que crecen a cada escucha. Son el gran reclamo de la primera de las 'Noches del Ebro' en este 2022, en la que compartirán cartel con una doble representación aragonesa dentro de los Jardines del Parque Deportivo Ebro: el dúo Ixeya, que desgrana en aragonés bellísimas melodías, y el bardo ‘avant garde’ de Estercuel, Javier Idoipe. Las entradas se pueden conseguir en la web de Entradium, con precios que van de los 22 euros a los 30 en la zona general;el acceso a la zona VIP vale 50 euros.

Tanxugueiras es la evolución de un legado, el de las llamadas pandeireteiras, traducido con éxito a nuevos lenguajes musicales. Además de ‘Terra’, la canción que les ha dado la fama nacional, también tienen temas recientes como ‘Figa’ o ‘Averno’ (junto a Rayden) y el álbum ‘Contrapunto’ (2019), su gran carta de presentación en el concierto independiente a nivel estatal. Siguen el camino abierto por pioneras en este rescate de tradición con una vuelta de tuerca, como el sexteto Leilía, que desde los años 80 ya giraba por toda Galicia en tarea de ‘recolhida’ de canciones populares. Hay otro trío que ha destacado en los últimos años en la esquina noroeste del Estado: las Pandeireteiras de Verducido, otro trío joven de mujeres consagradas a esta reivindicación de lo tradicional con ‘meneo’ conceptual en el folclor gallego.

Idoipe, feliz en el cartel

Javier Idoipe viene reclamando a golpe de calidad su cuota de atención mediática en el último año y medio, gracias al impacto nacional de su trabajo ‘Cierzo lento’. El músico y vocalista de Estercuel (Teruel), que también brilla como DJ, le tiene muchas ganas a este bolo. “Que me hayan llamado porque ven afinidad musical y coherencia con lo que va a ocurrir esa noche me gusta mucho. Es bonito que se arme algo así y crean que tu reivindicación del folclor visto de una manera nueva les cuadra. Además, conozco el trabajo de Ixeya y me parece muy interesante, hay calidad. A Tanxugueiras ya las conocía antes de lo de Eurovisión, que conste -ríe- porque llevaban ya un tiempo sonando lo suyo. En Galicia tienen mucho aprecio a sus raíces y a la reinvención”.

Idoipe tocará alrededor de una hora el 20 de mayo. “Haré mi set, que voy a presentar esta semana en el FIV de Vilalba (Lugo). Además, sigo adelante con el documental que acabamos de empezar sobre mi vida en la ciudad y un trasiego por el Pirineo que durará un año; ya he empezado por Espierba, San Juan de Plan y Bielsa”.

Ixeya, en su salsa

Miriam Carbonel y Elisabet López son de Santa Engracia, localidad perteneciente al municipio de Tauste. Su apuesta musical se asienta en dos términos: acústica y rural, con numerosas canciones en aragonés. “Llevamos poquito tiempo -explica Miriam- pero nos conocemos desde pequeñas y la música siempre ha estado ahí. Empezamos en 2019 y grabamos nuestro primer epé, '2020', en el confinamiento. En nuestras canciones utilizamos guitarras, ukelele, cajón flamenco y percusión; la idea es visibilizar la temática de la realidad rural, el entorno en el que nos hemos criado, y también el feminismo enmarcado en el propio concepto de lo rural. Hacen falta más mujeres en el mundo de la música, el los concierto una presencia sólida”.

Sobre el 20 de mayo y el bolo con Tanxugueiras e Idoipe, Miriam expresa su entusiasmo absoluto. “Es un placer compartir escenario con Tanxugueiras, que nos encantan; Idoipe es de la tierra, trabaja muy bien y la verdad es que tenemos todas las ganas de que la gente que venga disfrute y sienta adentro nuestras canciones. Ya estamos grabando el segundo disco, que esperamos sacar pronto”.