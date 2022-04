Alina Nastase, de la Escuela de Teatro de Zaragoza al cine y la televisión y a la música en Los Ángeles

“Le debo mucho a Zaragoza. De entrada, le debo la mujer guerrera que soy o intento ser. Como muchas mujeres mañas son emprendedora, luchadora y cabezota, y estoy dispuesta a trabajar con energía para cumplir mis sueños. Algo que he hecho siempre”, dice la actriz Alina Nastase (Bucarest, 1990), que vivió en Zaragoza entre 2005 y 2013, y se formó en la Escuela Municipal de Teatro y en diversos proyectos, entre ellos la película ‘Vigilo el camino’ (2013) de Pablo Aragüés, “que me abrió muchos caminos en Madrid; luego también aparecí en 'Novatos'”, y ‘Side B’, de David Yáñez. La intérprete reside en Los Ángeles e interviene en la película ‘El juego de las llaves’ de Vicente Villanueva, que llega el miércoles trece de abril a los cines.

“A mí me había interesado la actuación en Bucarest. Había estudiado según un método pedagógico alemán Waldorf, en el que te enseñan música, pintura, interpretación, además de las materias habituales. Así que cuando llegué aquí en cuanto pude me matriculé en la Escuela Municipal de Teatro y tuve la suerte de actuar, en diversos montajes, en el Teatro Principal y en el Teatro de Mercado. Fue una experiencia maravillosa para mí y a muchos los sigo considerando mi familia. De ahí di el salto para trabajar con Pablo Aragüés y David Yáñez”.

Dice Alina Nastase que a veces le dicen que tienen un cierto parecido con su amada Jennifer Lawrence. ATRESMEDIA

Desde entonces ha aparecido en películas como ‘Villaviciosa de al lado’ y series como ‘Desaparecidos’, ‘Acacias 38’ y ‘La valla’, para HBO. “Ahí hacía un papel que me gustó mucho. Parecía una cosa y era otra completamente distinta: una enfermera en apariencia bondadosa que de inmediato revelaba su maldad. Esos personajes con matices me interesan. Desde hace años tengo un sueño: querría hacer de heroína para Marvel. Me encantaría y creo que como soy tenaz algún día lo lograré”, dice Alina, que está en España promocionando la película.

“Intento tener un acercamiento espiritual al trabajo, desarrollar toda mi creatividad, implicarme, poner en evidencia todo el arte que quiero expresar. Y eso incluye el corto que he dirigido, ‘Actriz en cuarentena’, que espero que no sea el último", dice

Insiste: “Creo que lo haría muy bien porque he sido muy deportista siempre. En mi país competí en atletismo y gané medallas. Practico boxeo, kárate y taekwondo, y también he jugado al baloncesto. Soy pacífica, pero si me pasa algo me sé defender”, comenta con humor, y confiesa que más que tener actrices de referencia –quizá en algún momento se había fijado en Angelina Jolie, Jennifer Lawrence, “a quien me dicen a veces que me parezco”, o Ana de Armas-, intenta tener “un acercamiento espiritual al trabajo, desarrollar toda mi creatividad, implicarme, poner en evidencia todo el arte que quiero expresar. Y eso incluye el corto que he dirigido, ‘Actriz en cuarentena’, que espero que no sea el último. Me apetece seguir haciendo proyectos. Dicho con toda la modestia del mundo pero también con toda la ambición, quiero expresar mi verdad”.

A ello se aplica en ‘El juego de las llaves’. Se trata de una comedia romántica sobre el intercambio de parejas, inspirada en la serie mexicana homónima, que está protagonizada por Fernando Guallar, Eva Ugarte, Miren Ibarguren, María Castro, Tamar Novas y Dani Tatay y la propia Alina Nastase, entre otros.

La actriz rumana formada en Zaragoza encarna “en esta comedia de parejas y de relaciones a Natasha, la niñera dominatrix de una de las parejas, la del matrimonio formado por Miren Ibarguren y Tamar Novas. Podríamos decir que la película es eminentemente coral y doy vida a un personaje que impone la disciplina dentro del caos sin por ello dejar de tener picardía… Uso el látigo, y no hablo de escenas sexuales, intento hacer un trabajo sólido y homogéneo dentro de la película, y podría decir que soy como una Mary Poppins dominatrix”, cuenta, y sonríe.

“Tengo muchas ilusiones con la película. El público se reirá mucho, y espero que para mí sea como un punto y aparte para iniciar nuevos proyectos. Estoy llena de ilusión. Ha sido un rodaje estupendo y muy divertido, y espero que el público lo perciba”, insiste. ‘El juego de las llaves’ se rodó en Onteniente y Elche. “Me siento cómoda en la comedia, pero también en el drama. Me gusta probarme en ambos géneros, y lo he ido haciendo en mi carrera. A veces hago de rubia y otras de morena. Una intérprete aprende siempre”, confiesa.

Alina Nastase vive en Los Ángeles y alterna la interpretación con otros proyectos, entre ellos la música. “He escrito poemas desde pequeñita. Lo sigo haciendo y hace algún tiempo pensé que podía adaptar alguno y grabar canciones. Ya tengo dos, ‘Welcome to Our Show’ y ‘Explosion’, en Spotify, y preparo otra. No quiero encasillarme: igual hago rap, que pop, hip hop o country rock. No tengo prisa, pero ahí estoy: hablo de feminismo, de la alegría de existir, de la explosión del amor (el que vives y el que generas) y de cómo te infecta de pasión la persona amada y te llena de vida”.

Alina Nastase tiene otra faceta: es la cofundadora de la empresa NFT donde, a través de PortalMonkeys, intenta “visualizar el futuro de la humanidad a través del arte y la espiritualidad. Me sumo a las causas sociales y trato de ayudar a la gente”, informa. “¿El cine español en Estados Unidos? Suenan mucho Javier Bardem y Penélope Cruz, y nos conocen sí, pero a veces nos confunden con México. En cambio, para los mexicanos sí somos muy conocidos y una industria de referencia”, concluye.

Alina acaba de volver a España para presentar la película 'El juego de las llaves'. ATRESMEDIA

Tráiler de la película

https://www.youtube.com/watch?v=-3yH6b85bH0