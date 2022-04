Pablo Sánchez: "Muestro mi lado rockero, pero también vicios de cantautor"

El músico y compositor valenciano Pablo Sánchez presenta este viernes en la sala Oasis de Zaragoza (21.30) el segundo disco de su nuevo proyecto musical, Ciudad Jara, con el que ha imprimido un giro radical a su trayectoria.

¿Qué queda de La Raíz –su anterior banda– en Ciudad Jara?

Nada.

¿Teme decepcionar a quienes busquen en Ciudad Jara una versión de La Raíz?

No, para nada.

¿A qué se debe su cambio radical de estilo?

Es una evolución humana y artística totalmente natural.

¿Se identifica como cantautor?

No. He escuchado mucho rock y siempre he intentado mostrar esa influencia, pero es obvio que he mamado mucha canción de autor, y tengo algunos vicios adquiridos de esa música, y me encantan.

¿Qué influencias musicales hay en su nuevo proyecto?

Rock inglés, rock americano, rock argentino, folclore de cualquier país, música latina, música de autor, poesía cantada… Es un batiburrillo enorme.

Pablo Sánchez, con el músico de Ciudad Jara y productor TatoJames. Garaygreen

¿Ha potenciado la carga poética en sus canciones?

La he potenciado porque necesitaba hacer algo más personal y cuando no defiendes un concepto tan colectivo y te vas hacia algo más personal, buscas la instrospección a base de metáforas, para no sonar vulgar.

El disco destila nostalgia. ¿Ha sido un resultado intencionado o imprevisto?

Ha sido imprevisto porque la pandemia nos ha hecho rememorar. La soledad y la falta de un ‘feedback’ social real nos ha hecho fantasear y jugar a eso, a veces de manera placentera y otras no tanto.

¿El segundo disco sigue la estela del primero, ‘Donde nace el infarto’, o hay otro golpe de timón en su carrera?

Hay un golpe de timón hacia algo más puro. Menos pretencioso y sin ningún tipo de puente para el oyente que ‘venía de’. Es música y letra pura, rompiendo cánones y vicios de mis anteriores composiciones y atrevido por lo evolutivo del concepto.

Su actual proyecto musical nació en pandemia. ¿Ha sido más difícil de alumbrar?

Ha sido más difícil todo. En dos años ha cambiado la industria musical. Los baremos de medir el éxito o el fracaso han cambiado totalmente. Veremos qué nos depara la industria a los artistas. Estamos en un momento difícil.

¿La pandemia condicionará su gira de presentación?

Esta vez espero y creo que no. Lo único que ha condicionado al grupo es que el conjunto más numeroso de público de Ciudad Jara es un público más adulto, que quizá se moviliza menos y consume más desde su casa.

¿Por qué elige Zaragoza como segunda parada de la gira?

Sentimos mucho cariño con Zaragoza porque siempre me he sentido muy querido. Ir allí es un abrazo.