La bilbilitana Patricia de Blas debuta en el mundo de la novela con 'Sostika'

La periodista Patricia de Blas Gasca (Calatayud, 1988) se ha lanzado al mundo de la literatura y ha lanzado su primera novela: 'Sostika'. Lo hace bajo el sello zaragozano de Rasmia Ediciones y con el reconocimiento del Instituto Aragonés de la Juventud para narrar la historia de Sofía, una fotógrafa autónoma que decide regresar a Nepal, donde estuvo trabajando, para encontrar a una niña a la que retrato dos años antes en un campo de refugiados.

"La historia es ficción pero está basada en una experiencia real y parte de mis vivencias cuando estuve en India y Nepal", apunta de Blas. En su caso, en el verano de 2015, decidió colgarse la mochila, la cámara de fotos y probar suerte en Asia. "Durante unos meses, viajé por India y sobre todo por Nepal, un país que acababa de sufrir un terremoto que dejó cerca de 9.000 víctimas mortales", explica.

En aquel viaje, recuerda, "para acompañar mis reportajes, hice fotos y empecé a aficionarme a los retratos, sin pensar demasiado en qué haría después con ellos". Algunas de las capturas fueron publicadas en cabeceras como El País o La Marea y otras las presentó a un concurso del Ayuntamiento de Zaragoza, ciudad en la que trabaja y reside.

La periodista Patricia de Blas Gasca. P.B.

"Me dieron el primer premio y estaba tan contenta que enmarqué la foto ganadora y la colgué en la pared de mi salón. Era el retrato de una niña, de doce o trece años, mirando triste a la cámara. Mirándome a mí. E imaginé qué ocurriría si alguien como yo regresara a un país como Nepal tratando de encontrar a una niña como ella", desvela.

En su caso, reconoce que "empecé a reflexionar sobre lo que hice en su momento: quizá no lo hice lo mejor posible, porque no pedí autorización, no hablé lo suficiente con ella….". "Es una reflexión que va más allá, ya que se abren preguntas sobre la estética de la pobreza, cómo juzgamos otras costumbres, la solidaridad…", comenta de Blas.

Los ejemplares cuentan con la ilustración de Rosalía Díaz y ya están a la venta al precio de 15 euros, en Calatayud en el quiosco Cervantes (Rúa de Dato) y Librería Jesús (Luis Guedea). El acto de presentación está previsto para el día 6 de abril a las 19.30 en el museo Pablo Serrano de Zaragoza y la autora también tiene previsto darlo a conocer en Calatayud.