Patricia López Arnaiz: "Fue maravilloso redescubrir el Pirineo aragonés"

¿Cómo sobrevivió al duro rodaje en la alta montaña, bajo cero y con inclemencias como la borrasca Filomena?

Es una película que se ha rodado mucho en exteriores, como en pleno invierno en el Pirineo aragonés, con muchos cambios en los planes por las inclemencias climatológicas a las que estábamos expuestos. Fue un rodaje muy físico al movernos en la montaña todos los días, con muchísimo frío. Fueron contratiempos que convirtieron esas semanas en una batalla y un reto diario. Pero todo el equipo sabía a lo que iba.

¿Al leer el guión se esperaba que sería tan exigente?

Visto con el tiempo, el recuerdo es bonito pese a todos los contratiempos que surgieron. Todos nos pusimos a tono físico para las circunstancias.

¿Hizo alguna preparación específica en el apartado físico?

De fondo iba bien preparada para estar fuerte. Para aspectos más técnicos, hicimos escalada con Nacho Segorbe y Jordi Tosas en hielo, con piolets y crampones. También aprendí a usar el hornillo en la tienda de campaña. Fue una aventura.

En eso consiste la magia del cine, en ser durante dos meses una alpinista que ha hollado los 14 ochomiles.

Eso es lo mejor de mi profesión. Y mucho más cuando trabajas en localizaciones reales. Cuando estás en un plató, tienes que hacer un gran ejercicio de imaginación. Pero cuando te ponen de verdad en el sitio, rodando todo el día en las montañas, estás totalmente sumergida en la vivencia del alpinista. De hecho, una de las cosas que más atrajo del guión era ese perfil de mujer física y deportista.

¿Conocía el Pirineo aragonés anteriormente?

Había estado en el valle de Ansó y en Hecho. De pequeña también estuve de colonias en el Pirineo aragonés. Fue una maravilla redescubrirlo. La estancia fue una gozada. Al ser el rodaje en enero de 2021 y haber muchas restricciones por la pandemia, prácticamente no había turistas y tuvimos mucho contacto con la gente lugareña de Benasque. Y fue un privilegio poder estar en la montaña prácticamente virgen, solo para nosotros. Cuando ascendíamos, era muy emocionante estar rodeada de picos blancos al atardecer. Fueron unos momentazos increíbles. O el tema de la nieve seca, que yo no conocía, y que los días de viento convertía unas dunas blancas. O las cascadas de hielo. Me sentí una privilegiada.

Ver la película en una sala de cine debe ser una experiencia superior.

El paisaje no es el protagonista pero ocupa un lugar importante. Jordi Tosas, que conoce muy bien el Pirineo aragonés, buscó unas localizaciones estupendas para simular que era el Annapurna, paredes que parecieran del Himalaya. Siempre es recomendable ir a las salas de cine, pero mucho más cuando se trata de películas en las que la naturaleza es un elemento. Puedes sentir hasta frío desde tu butaca con todo el vaho real. Te metes en el invierno del Pirineo, o del Annapurna.

Usted ha protagonizado una carrera en continua escalada, desde abajo hasta la cima de ganar el Goya a la mejor interpretación en 2021, a los 39 años. ¿Qué le diría a aquellos que quieren ser actores o actrices y lo ven como una montaña inabordable?

Cada uno tiene su propio camino y me resulta muy complicado dar consejos. Creo que, más que poner el foco en la cima, es más interesante valorar lo cercano, lo que te depara la senda en cada momento. Disfrutar de lo que te rodea sin ponerte presiones innecesarias. Nunca sabes dónde llegarás. Si no gozas con ese camino, puedes ser una infeliz por más éxitos que consigas. A mi personaje en ‘La cima’, Ione, le ocurre un poco eso. Logró ser la mujer más rápida en subir los 14 ochomiles, pero anda sumida en una depresión. A veces el éxito no es lo que esperas y te llevas un bofetón. Tienes que hacer cosas que te gusten, con las que te sientas identificado y realizado.

Se llevó el Goya en la misma edición que triunfó Pilar Palomero con ‘Las niñas’. ¿Qué le sugiere la cineasta aragonesa?

Es un placer descubrir a talentos tan grandes y que no conocías. Me encantó ‘Las niñas’, la disfruté mucho. Fue un descubrimiento, como cuando descubres una banda de música que te encanta. Somos muy afortunados de que existan cineastas como Pilar y que se les dé la oportunidad de mostrar y materializar sus proyectos, lo que llevan dentro. Su forma de contar la historia y de dirigir a los intérpretes me maravilló. Y me identifiqué mucho con el argumento porque es de mi generación. Me sentí aludida directamente. Estoy esperando con muchas ganas su próxima película, ‘La maternal’.