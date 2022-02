Alberto Iglesias, con "mucha ilusión" de lograr el Oscar tras su cuarta nominación

El nominado al Oscar 2022 a mejor Banda Sonora por 'Madres Paralelas', Alberto Iglesias, ha celebrado este reconocimiento, que vive por cuarta vez, y, aunque asegura que no sabe "hacer cábalas" sí tiene "mucha ilusión" de lograrlo porque sería "algo extraordinario".

En declaraciones a Europa Press, Iglesias se reconoce "pesimista" y asegura que el resto de nominados en su candidatura son "compositores muy buenos" con "muy buenas partituras". "Es un duelo", ha asegurado.

Se las tendrá que ver, especialmente, con Hans Zimmer, nominado por 'Dune' en la que es su duodécima candidatura. Además, ha ganado la estatuilla una vez. "Es una institución dentro de Hollywood" ha reconocido Iglesias, que ha definido al compositor alemán como "Goliat" frente al resto de competidores que, ha asegurado, son "David".

El español asegura que "admira" el trabajo tan "cinematográfico" de Zimmer y ha explicado que 'Dune' es una película "que le gusta". Sobre el resto de candidatos, ha explicado que son músicas "muy interesantes" y "todas inspiradoras".

Sobre cómo recibió la noticia de su cuarta nominación a los Oscar, Iglesias ha explicado que tenía "un trozo de lechuga en la boca" y que no estaba pensando en ello. De hecho, ha apuntado, pensaba que el anuncio ya se había hecho y que no le habrían llamado porque no estaba nominado.

20 años trabajando con Almodóvar

"Tengo rasgos pesimistas en estas cosas, prefiero protegerme", ha asegurado, antes de explicar que esta semana ha estado "trabajando como si nada ocurriera" como "desenganche".

A pesar de ello, ha reconocido que había posibilidades, puesto que ya ha recibido por esta película el Premio de la Crítica de Los Angeles y ha estado nominado al Globo de Oro.

Y a pesar de que no es su primera vez, el compositor español ha apuntado que le hace "muchísima ilusión" este tipo de reconocimientos. "Me hace porque llevo 20 años trabajando con Almodóvar en un trabajo muy exhaustivo", ha declarado.

Según ha explicado, para el director manchego la música es una "expresión fundamental" del cine y reconoce que ha sido "muy maestro" en estas décadas juntos "de aprendizaje y de riesgo".

Preguntado por si se siente el mejor compositor español para cine del país, tras tantos años de reconocimientos, Iglesias ha apuntado no lo siente así. "Participo de los premios y los agradezco y me conmueve que me nominen", ha apuntado, aunque señala que tiene un sentimiento "desprendido" de esta parte de la profesión. "Del halago", puntualiza.

"Hay muy buenos compositores de los que aprendo continuamente, muertos y vivos, y por tanto no quiero tener esa mochila de sentirme más que nadie porque me perjudicaría", ha declarado.

Por último, Iglesias ha lamentado que 'Madres Paralelas' no haya obtenido más nominaciones -opta a mejor Banda Sonora y mejor actriz principal- ya que él se esperaba "optando a mejor película internacional".

Con esa candidatura, ha señalado, se hubiera conseguido "un fuerte más fuerte". En la nominación a mejor guion original, que también sonaba en las quinielas y que finalmente no ha sido, Iglesias cree que les han "adelantado por los arbustos" otras películas.