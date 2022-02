Miguel Á. Lamata: "Ganar un Goya está muy bien, pero no ganar también tiene su encanto"

Miguel Ángel Lamata es el productor de ‘Héroes. Silencio & Rock’, que dirige Alexis Morante. El sábado buscará en Valencia el Goya al Mejor Documental.

¿Qué han significado para usted Héroes del Silencio?

Yo creo que para casi todo Aragón, no, son la legendaria banda de rock porque son muy buenos. Tiene un sonido y una personalidad muy propios, suenan que te mueres. Aparte de eso, son la primera banda aragonesa de rock que alcanzó estatus de estrellas del rock and roll. Haciendo, produciendo este documental te das cuenta de lo grandes que eran, tras ver innumerables horas de documentación que nos han llegado de todas las partes del mundo. No solo fue la banda sonora de nuestras vidas, por supuesto, no solo fue la banda aragonesa más exitosa sino que posiblemente, según mucha gente, ha sido la banda de rock española más exitosa, la banda en español de rock. No se concibe la historia del rock aragonés sin Héroes del Silencio. Sería mucho peor y menos poderosa.

En su formación, en su edad juvenil o no tan juvenil, ¿los seguía, lo marcaron a usted?

Yo tendía a encontrarme con Enrique Bunbury y Pedro Andreu porque ellos deambulaban un poco más por La Estación del Silencio, y yo allí tenía muchos amigos que frecuentaban ese bar y aparte que el último corto que hicimos, ‘Robando el rock and roll’, se rodó entero allí y en su calle. Y eventualmente Enrique hizo alguna canción, un par de canciones bastante estupendas para ‘Una de zombis’, mi primera película. Nos veíamos por aquí y por allá al ser de la misma generación. En algún estudio de grabación, en alguna historia compartida, etc.

Creo que este proyecto no se le había pasado por la cabeza. Le buscó a usted Alexis Morante, el director.

A Alexis lo conocí en Los Ángeles cuando fui a hacer la música de mi película ‘Nuestros amantes’. Como español emigrado allí tenía relación con el músico Roque Baños, que fue quien nos hizo la música. Y un día en casa de Eduardo Cruz, hermano de Penélope Cruz, nos puso el primer montaje de una cosa que había hecho con Enrique, un documental de una gira que hizo en Estados Unidos por salas de aforo medio, ‘El camino más largo’, que documentaba cómo fue la gira. Y fue uno de esos documentales en que la estrella lo desclasifica completamente todo y deja que la cámara del director se meta allá donde quiera… Se trataba de contar la verdad de una gira tal cual. Y me pareció muy interesante, la verdad.

¿Qué pasó luego?

Nos trajo a nuestra productora BeMyBabyFilms este proyecto, ese viaje al mundo de Los Héroes pero contando lo que les pasó, cómo llegaron a la cima, cómo se separaron, todo el frenesí que hubo en aquellos años, aquella década de no parar. Y la verdad es que yo pensé que me vendría bien, que era interesante producir algo no escrito por Lamata. El proyecto tenía los suficientes techos emocionales por ser ellos y por conocer a Alexis como para meternos en esto. Y nos metimos de forma pasional, como hacemos las cosas.

Joaquín Cardiel y Enrique Bunbury en el concierto del 10 de octubre de 2007. Oliver Duch.

¿Ha intervenido, ha sugerido? ¿Estaba cerrado el proyecto?

No, no. No estaba cerrado. Lo pusimos en marcha desde BeMyBabyFilms, y buscamos los apoyos de Gobierno de Aragón, Diputación de Zaragoza, de Ayuntamiento de Zaragoza y de Aragón Televisión, lo hablé con el grandioso Jaime Fontán, y le pareció muy bien. Jaime ha sido el hombre con el que siempre se ha podido contar para acometer este tipo de proyectos, tenía buen ojo… En general se llevó desde nuestra productora: Alexis nos trajo el proyecto y las ganar de hacerlo.

¿Tiene la sensación de que está todo ahí?

Todo lo importante sí. Sobre todo porque ellos mismos nos lo han contado. Para nosotros era muy importante que ellos se sintieran muy representados por lo que se cuenta y por cómo se cuenta. Y así ha sido. Es un documental que cuenta las cosas tal y como fueron, que tampoco mete la uña en cosas que podrían ser peliagudas, ni se obvia todo lo que tuvieron que sacrificar para llegar adonde llegaron porque las cosas como les pasa a muchas bandas de rock desgraciadamente se pueden llegar a torcer… Y cuenta todas las claves de su gran creatividad, ese monumental click que hicieron entre los cuatro, tanto en el escenario como fuera del escenario donde A la hora de componer funcionaban extraordinariamente bien, a la hora de definir la identidad. Y el estilo de sus argumentos, fueron extraordinariamente certeros y brillantes. Sino no se justifica ese éxito porque además ya sabe que despertaron todas las críticas y suspicacias y la perplejidad, que hubiera una banda de ese estilo. No se lo tomaban muy serie, pensaba que eran algo así como la flor de un día.

Se ve otra cosa. Realmente lo grande se producía en el escenario. Podía haber problemas, desencuentros, egos revueltos, lo que fuera, pero allí arriba los cuatro se producía, sí, ese click.

Más que click era un big bang roquero maravilloso. Fíjese lo que sucedió en la gira de 2007, todo lo que removió, el interés y la pasión. Y luego, cómo sonaron en esa gira. Parecía que no se habían separado nunca. La clave, y es una visión personal, es que metieron una inmensa cantidad de trabajo y talento. Estos cuatro tíos se podían perder una Nochevieja por estar preparando, tocando, ensayando, componiendo. Eran unos auténticos obsesionados por dar lo mejor de sí. Y parafraseanndo el final de ‘Mr. Vértigo’ de Paul Auster, así se vuela. Así volaron Héroes.

Héroes en sus inicios. Archivo Heraldo.

El documental ha sido buscará el sábado un Goya. ¿Qué piensa usted de los premios?

Está muy bien que existan los Goya como los César, los Donatello y los Oscar, por supuesto. Es algo que la industria utiliza para ayudarse a sí misma, para poner en valor la producción de ese año. A lo mejor conlleva una serie de movimientos más políticos o inversiones en promoción, pero tampoco soy yo muy fan de la competición. Es algo inherente. Lo también es cierto que yo no esperaba nada, hemos intentado hacer la mejor película posible y con los Goya pues nos han nominado… Nunca pienso en los premios porque pienso que es mala idea hacer las cosas para conseguir premios, o estar preocupado por ello, los premios a veces llegan y a veces no llegan. De hecho, por lo general no llegan. Aquí ha llegado una bonita nominación y estamos muy contentos. El equipo se ha dejado la piel por esto. Y vamos a disfrutarlo.

¿Va a ir?

Sí, claro.

¿Ha estado otras veces?

Jamás. El año que lo presentó Carmen Machi, Miguel Angel Aijón y yo estuvimos colaborando en el guión. Lo vi desde casa para ver el resultado el resultado de nuestros esfuerzos ante los espectadores. Iremos a Valencia.

¿Expectativas?

Voy a decir un tópico asqueroso. Como no contábamos con la nominación, que nos nominen entre los cuatro, ya es un premio. Es la bomba. Este año había una cosecha muy buena de temas muy interesantes, sociales, españoles… ‘Héroes. Silencio & Rock’ se ha estrenado en Netflix y eso le ha podido dar una visibilidad maravillosa. Si ganamos estupendo, y si no ganamos estupendo también.