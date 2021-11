"La nominación a los Goya para el documental de Héroes es lo máximo"

Sorpresa, alegría y emoción. Estos son los tres estados por los que han pasado los integrantes del equipo que hizo posible 'Heróes. Silencio y Rock and roll' tras conocer su nominación al Premio Goya a la mejor película documental.

"No me gusta buscar los premios. Si vienen, maravillosos. Pero si no, también. No esperábamos estar nominados a los Forqué y lo logramos. Tampoco pensábamos figurar en la prelista de los Goya y mucho menos en las nominaciones definitivas. Prefiero no esperar nada porque luego es más sorprendente cuando llegan", comparte el aragonés Miguel Ángel Lamata, productor y 'alma mater' del proyecto.

El zaragozano, habitualmente guionista y director, celebra la caricia que supone para esta faceta en la que se abre camino. "Me hace una especial ilusión esta nominación porque esta es apenas la segunda película que produzco. Tengo poca trayectoria como productor y un refrendo así es maravilloso", indica.

Encajar todas las piezas del puzle para que viera la luz el largometraje sobre el más popular grupo aragonés de la historia fue toda una heroicidad que ahora se saborea con orgullo. "Para sacar adelante el documental de Héroes tuvimos que hacer malabarismos de toda índole. Pero han valido mucho la pena. Ha tenido una gran difusión desde que la estrenamos en Netflix, aunque la mayor alegría para mí es que ha gustado no solo a los fans de Héroes. Hay muchas personas sin ninguna simpatía por la banda a las que les ha parecido entretenida, El ‘feedback’ ha sido muy positivo. No cabe mayor elogio", concluye Lamata.

Una felicidad que comparte Alexis Morante, el director de la cinta. "Estoy muy contento. Esta nominación es la culmen, es lo máximo", proclama quien ya se llevó un Grammy por un documental sobre Alejandro Sanz. El realizador de Algeciras exhibe su gratitud hacia Lamata. "Ha sido un camino muy complicado en el que Miguel Ángel Lamata ha sido fundamental para que las piezas encajaran y para que se levantara todo. Ha habido mucho cariño y mucho corazón en esta película. Además, tiene una marca propia, que es la narrativa cinematográfica que hemos aplicado, con una historia central. Eso ha marcado la diferencia para optar a los premios. Hemos ido más allá de la historia de una banda legendaria para llegar a la gente", aduce.

Morante se halla en estos momentos ultimando la que será su película de debut en la ficción. "Mi primera película de ficción está prácticamente terminada. Se titula ‘El universo de Oliver’. Tiene muchos efectos especiales. Está protagonizada por un niño, Rubén Fulgencio, y por María León, Pedro Casablanca y Salva Reina. La va a distribuir Filmax y estará en las salas en la primera mitad de 2022".