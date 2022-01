Anabel Pantoja niega tener una aventura con su entrenador personal

A pesar de haber contraído matrimonio hace solo cuatro meses, Anabel Pantoja y Omar Montes habrían puesto fin a su relación, según comunicaron ayer en el programa de televisión ‘Viva la vida’. La sobrina de la tonadillera Isabel Pantoja y colaboradora del programa ‘Sálvame’ de Tele 5, ha reaccionado en sus redes sociales a estas informaciones, y ha querido dejar claro que no ha sido infiel a su marido con su entrenador personal.

“Después de todas las informaciones dadas. Me veo obligada para no perjudicar a tres personas que tienen familia, trabajo y vida, y no tienen nada que ver en esto. Mi entrenador e íntimo amigo es Javi Pantoja y ningún otro. Me veréis con él compartiendo entrenos, cenas y momentos como hasta ahora hice públicamente. Sin ser ninguna tercera persona porque no existe. Pido respeto para todos”, ha escrito textualmente esta colaboradora de los programas de televisión.

Previamente, este domingo el programa ‘Viva la Vida’ informó de la supuesta ruptura de Anabel Pantoja con Omar Sánchez. Presuntamente, no pasaron juntos las pasadas fiestas de Navidad, a pesar de que difundieron fotografías de los regalos que se hicieron por Reyes. Además, actualmente y desde hace unos días, Anabel Pantoja parece que ya no vive junto a Omar en Pozo Izquierdo, sino que está en un hotel a 40 kilómetros de su casa, según las citadas informaciones.

Raquel Bollo, amiga íntima de la familia Pantoja desde hace muchos años, asegura que "desde el inicio de la relación tenía el presentimiento de que la separación iba a suceder", según recoge el periódico ‘20 minutos’. Sus comentarios frente a la información han hecho pensar al resto de los colaboradores que ella era conocedora de la ruptura con anterioridad, aunque niega que la sobrina de Isabel Pantoja tenga otra relación.