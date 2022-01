Alana y Gary, una historia de amor de los 70

California, años 70, con la crisis del petróleo en el horizonte. En este escenario coinciden Gary, un adolescente –15 años, emprendedor, imaginativo y actor secundario desde su más tierna infancia– que se enamora perdidamente de Alana –25 años, judía, llena de dudas y rebelde–, que no parece dispuesta a dejarse enamorar por ese chiquillo.

'LICORICE PIZZA' ***** Director y guionista Paul Thomas Anderson. Fotografía: Paul Thomas Anderson y Michael Baumann. Intérpretes: Alana Haim, Cooper Hoffman, Sean Penn, Tom Waits, Bradley Cooper. EE.UU. 2021. 133 minutos.

Estos son los dos principales personajes de ‘Licorice Pizza’, una película magníficamente dirigida y con un gran guión que lidera Paul Thomas Anderson. Si en ‘Boggie Nights’, ‘Magnolia’, ‘Pozos de ambición’ o ‘El hilo invisible’, este cineasta ya dio muestras de la inmensidad que quiere abarcar con sus argumentos, en su nuevo trabajo recalca esta característica. ‘Licorice Pizza’ –el título se refiere al regaliz y a las formas de un disco de vinilo– es un filme que, a través de la aventura de sus dos protagonistas, reúne en su espléndido guión todos los rasgos de aquella década, de la que ofrece un retrato fantástico, lleno de sorpresas, de momentos amargos y situaciones complejas. La película se mueve siempre en el terreno de lo sorprendente, con unos personajes fascinantes a los que encarnan unos actores no especialmente atractivos ni conocidos, pero tan reales y auténticos que nos olvidamos de que estamos viendo una película –ella, miembro de la banda musical Haim; él, hijo del actor Philip Seymour Hoffman–. El director construye para sus protagonistas secuencias maravillosas que comparten con actores y músicos y que proporcionan secuencias geniales y muy divertidas, con Sean Penn, Tom Waitts, Bradley Cooper, entre otros, regalando al espectador momentos inolvidables, cuando no tremendamente divertidos –el encuentro con la representante de actores–.

‘Licorice Pizza’, que ha llegado a Zaragoza y Barcelona antes de su estreno en el resto de España, el 11 de febrero, es una pura delicia, cine para disfrutar, que no defrauda. Hacía tiempo que no me dejaba llevar tanto por una película.