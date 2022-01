Virginia Feito: "Me siento cómoda en el foco de atención, quería ser actriz"

Virginia Feito (Madrid, 1988) ha entrado por la puerta grande de la literatura con ‘La señora March’ (Lumen). La escribió en inglés, y la ha vertido al castellano Gemma Rovira. Ayer, con Ana Usieto, la presentó en Cálamo. La actriz Elizabeth Moss -conocida por 'Mad Men' y 'El cuento de la criada'- ha mostrada interés por la novela y dará vida a la protagonista.

¿No está un poco desbordada?

Me siento cómoda en el foco de atención, quería ser actriz. Soy una persona bastante histérica y todo me provoca bastante ansiedad a la vez. Me gusta mucho todo esto, se me da bien y me gusta hablar de mí. Soy así de narcisista. Así que…

También es raro que alguien reconozca que le gusta hablar de sí mismo, aunque tenga madera de actriz…

Sí, sí, aprendí a usar el humor y la honestidad como mecanismo de defensa desde muy joven porque me di cuenta de que si te reías tú antes de ti mismo y de tus fallos, nadie más lo podía hacer. Ya estamos en terapia, ¿no?

Procede de una familia en la que la cultura era el pan de cada día.

Sí. Procedo de una familia culta, que siente un gran amor por los libros, el arte, el cine, mucho cine, desde muy pequeña. Soy extremadamente cinéfila y eso también viene de familia.

¿Quién le empujó hacia la literatura?

Fue mi padre desde una edad muy temprana. Tiene una obsesión Charles Dickens muy honda. No sé si estaba leyendo a ‘David Copperfield’ con once años, y me compraba todos los VHS de todas las versiones adaptadas. Mis dos hermanos iban por otro lado, y me enseñaron a leer a Stephen King, Michael Crichton, y luego me pasaron música como AC/DC, Simon & Garfunkel.

¿Y su madre?

Mi madre es doctora en Bellas Artes, en Arte Medieval. Ibas con ella a un museo y aprendías no solo de los cuadros sino de la época, de los pintores, el contexto… Otra rareza familiar es que somos muy fans de las películas y de los parques de Disney.

En el libro se habla de un escritor de éxito, pero la señora March del título está un poco desconectada de su marido.

Es cierto. Quise hacer un personaje que a mí personalmente no es que me caiga muy bien, y entonces esa cualidad que yo aprecio muchísimo no se la he dado.

Eso de que no le cae muy bien, lo dice mucho. En realidad, como lector, ella me ha dado pena…

Eso a lo mejor es porque usted es una persona compasiva. Entiende cómo la señora March ha llegado hasta ahí. Me encanta la lectura del desamparo y creo que es cierta. Es verdad que me cae mal, pero eso no quiere decir que no me dé pena, que no entienda cómo ha llegado a construirse esta persona, que sufre falta de cariño, a la que nunca han querido aparentemente, y que nunca se ha querido a sí misma. Pero a mí me fascina, más allá de juzgar si es buena o mala, si la quiero perdonar o no, cómo ha llegado ahí… cómo los seres humanos crean distintas personalidades según las experiencias que viven y las decisiones que van tomando. Ya ve mi punto de vista: con distancia clínica. Sin juzgar.

Hay otra cosa que tiene ver con las películas de Alfred Hitchcock, y es ese repentino giro de guión que crea un cataclismo.

Sí. Sí… Ese es mi día a día. Yo entro en bucle con cualquier cosa, empiezo a crearme historias… Yo entro en 80 bucles diarios como mínimo. Eso es un sufrimiento pero creo que tengo la imaginación bastante entrenada para bien y para mal. Y me pasa en todos los órdenes de la vida. Soy obsesiva compulsiva y me han dicho que esto es un síntoma. En ‘La señora March’ muestro un poquito de eso. Ella es presa de su imaginación absolutamente.

Y de su neurosis. Se pregunta: «¿Dónde estoy en la cabeza de mi marido?».

Lo normal es preguntarlo, sobre todo con alguien que se supone que es quien mejor te conoce. Da la sensación de que nunca han hablado de emociones. Pero a mí me gusta preguntarle a cada lector hasta qué punto es una víctima y se le puede perdonar, o hasta qué punto tiene recursos, y muchos privilegios, y es cruel, y podría tomar las riendas de su vida un poco. O como mínimo enfrentarse un poco a sí misma.

El libro apareció primero en inglés y en Estados Unidos, donde ya es un fenómeno. ¿Qué le parece la traducción?

Está muy bien traducida. Es la traductora de J. K. Rowling, de Harry Potter y sus libros de intriga, y de ‘El secreto’ de mi escritora favorita, Donna Tartt, el libro que siempre regalo. También soy lectora de Caroline Blackwood, fue un descubrimiento. Me encanta, me leí toda su obra y me recordaba mucho a todas esas autoras que admiro tanto: Patricia Highsmith, Shirley Jackson…

Virginia Feito ya ha empezado su segunda novela, también en inglés. Oliver Duch.

Lo de Highsmith se dice mucho. Ese mundo cruel e inquietante que usted describe lo veo en sus ‘Cuentos misóginos’.

Es el libro que más me gusta de ella. El que más me ha impactado. Recuerdo el inicio aproximado del libro: un hombre pidió a otro hombre la mano de su hija y este le mandó la mano izquierda por correo. O un cuento de una cavernícola feliz a la que no paran de aporrear en la cabeza, desde que tiene cinco años, su primer embarazo es con siete, y nunca pasa la pubertad porque no paran de abusar de ella. Y es feliz. Highsmith te lo cuenta con humor y te sientes culpable leyendo este cuento, pero es maravilloso. ¡La verdad es que estoy perturbada! Es como si Patricia Highsmith quisiera hacerte daño y le gustase. No lo sé. No es lo mismo que Shirley Jackson, que me encanta, y parece decirte: «Ven conmigo a ver detrás de este cortina». Y vas, claro que vas.

En su novela hay atrocidad y el envés: la señora March necesita que la abracen un poco.

La señora March está en una competición constante con todas las mujeres del universo y siempre pierde. Es una manera muy estresante de vivir.

¿Ha conocido a la actriz Elizabeth Moss, que va a interpretar la adaptación de su novela al cine?

Sí, claro. Es muy inteligente y generosa. Con todas las productoras me dejó hablar a mí… Al final yo misma escribiré el guión. Lo producirá Blackhouse, especializada en películas de terror.

UN 'THRILLLER' DIRECTAMENTE EN INGLÉS

Virginia Feito ha escrito su novela directamente en inglés. Dejó sus trabajo como publicista, «no soportaba tantas reglas que acababan con la creatividad», e hizo lo que soñaba desde niña, cuando dudaba entre escribir guiones o novelas. Apostaría por la novela, con un éxito inmediato: Elizabeth Moss se enamoró del personaje y lo llevará a la gran pantalla. Virginia dice que en su casa siempre han visto las cosas en versión original, todo, películas, libros, etc. Estudió entre los ocho y los doce años en París, en un colegio internacional donde no había niños españoles y hablaba en inglés. Más tarde cursó estudios el Colegio Británico y ha vivido en Londres y Nueva York, donde sucede su novela. «Me siento muy cómoda en inglés. Ya he empezado la segunda obra y no tendrá nada que ver con ‘La señora Marcha’. En cambio los guiones los escribo en castellano y me sale de comedia con mucho humor negro», confiesa.