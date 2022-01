Desiré Cordero confirma su ruptura con Mario Casas

El pasado verano, la revista ‘Semana’ desvelaba en exclusiva el romance entre la modelo sevillana Desiré Cordero y el actor Mario Casas. Sin embargo, al inicio de 2022, su deseo para el nuevo año hacía saltar todas las alarmas sobre una posible ruptura. Bajo una imagen en la que aparece ella con un entallado vestido blanco preguntaba en Instagram: "¿Cuál es tu propósito para el 2022?", a lo que el modelo italiano Simone Susinna le respondía: "Y el tuyo, ¿cuál es?". La contestación de la maniquí puso sobre la pista del final de su relación a sus seguidores: "Alguien que me ame y se quede conmigo". Ahora, ella misma ha sido la que ha confirmado de forma implícita la noticia. En un vídeo subido a la red social ha explicado que todavía no ha encontrado la pareja adecuada con la que convertirse en madre.

La sevillana, de 29 años, ha contado que en breve anunciará una buena noticia. "No os puedo decir nada todavía, lo veréis dentro de poco. Es algo que me hace mucha ilusión y que será un gran cambio", han sido sus palabras y sus admiradores han comenzado inmediatamente con las elucubraciones. Por supuesto, se ha barajado la posibilidad del embarazo, a lo que ella se ha apresurado a aclarar: "No es un corderito. Ojalá ser madre, pero no es el momento ni encontré al padre aún". Un mensaje que da por hecho el final de su romance con Casas.

Sin explicaciones

La pareja ha sido muy discreta durante su noviazgo y no se han prodigado en imágenes juntos. Sin embargo, sí que hacían planes con amigos en común y subían imágenes en los mismos escenarios, lo que daba a entender que estaban compartiendo su tiempo. Del mismo modo que no se pronunciaron cuando estaban conociéndose, ahora tampoco han dado ningún tipo de explicación. La que fuera Miss España en 2014 y el reconocido intérprete han pasado las navidades separados. Él viajó a Lanzarote junto a su familia para fin de año y no lo hizo acompañado por la modelo. Ella volvió a su Sevilla natal para pasar las fiestas y disfrutar de la familia y los amigos. En todo caso, parece que la separación habría sido cordial.

Además de Desiré Cordero, Casas cuenta con un amplio historial amoroso en el que destacan nombres como Blanca Suárez o María Valverde. Aunque nunca lo confirmaron, una de sus primeras parejas conocidas fue Amaya Salamanca, allá por 2006. Se conocieron en el rodaje de una serie y pasaron de la amistad al amor. Tras su ruptura, se le vinculó con Clara Lago, aunque tampoco hubo confirmación oficial.

Posteriormente el último ganador del Goya al mejor actor comenzaría uno de sus noviazgos más sólidos junto a María Valverde, a la que conoció en el rodaje de ‘La mula’. Después de cuatro años la relación no terminó cordialmente y Berta Vázquez pasaría a ocupar su corazón durante otros dos. Ya en 2018 se reencontró con Blanca Suárez, con quien estuvo unido durante un año. Luego conoció a Déborah François. Juntos alquilaron un apartamento en Barcelona para convertirlo en su nidito de amor, pero tampoco pudo ser. Y después llegó Desiré Cordero.