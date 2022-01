Yolanda Blanco interpreta a una pícara del siglo XXI en el Teatro del Mercado

La actriz, productora y guionista Yolanda Blanco regresa al Teatro del Mercado de Zaragoza con el nuevo espectáculo ‘Tal vez seas tú’, una comedia contemporánea con mensaje en la que da vida a Paulina Cifuentes, una famosa estafadora que hace años fue noticia en todos los informativos por intentar embaucar con promociones inmobiliarias inexistentes a los pacientes del hospital geriátrico en el que trabajaba.

En este montaje, que cuenta con dramaturgia y dirección del actor zaragozano José Luis Esteban, el público juega un papel muy importante, ya que al final de la obra debe decidir si Paulina, encarcelada por estafa, merece ser liberada o ha de seguir expiando sus culpas en prisión.

En la obra que podrá verse en el Mercado desde mañana hasta el domingo, el personaje que interpreta Yolanda Blanco es una actualización de uno de las personajes más representativas de la tradición popular española: el pícaro que aparece en la literatura áurea (Lazarillo de Tormes, el Buscón, Guzmán de Alfarache...), una figura que también asoma en obras como ‘La pícara Justina’ o ‘La lozana andaluza’ como símbolo del incorformismo, la transgresión y la crítica social.

«Para emprender este camino he contado con dos patas fundamentales. Una de ellas es José Luis Esteban, a quien llamé a principios de 2020 para contarle que quería enfrentarme de nuevo en solitario ante el público y que me gustaría que el texto lo hiciera un profesional como él», contó ayer la actriz junto a José Luis Esteban y el gerente del Patronato Municipal de la Artes Escénicas y de la Imagen, José María Turmo, durante la presentación de este espectáculo en el Teatro Principal de la capital aragonesa. La otra persona que Blanco quiso destacar de manera especial es Carmen Pérez, ayudante de dirección y de producción. «Es de esas personas que siempre trabaja detrás y sin ella esto no habría salido», aseguró.

Un comedia «más profunda»

La intérprete reconoció que el proceso de creación de este montaje «no ha sido nada fácil. Es la primera vez que me dirigen a mí sola. José Luis es un director exigente y he aprendido mucho con él». Así mismo, también destacó que se trata de una comedia más profunda que su anterior producción, ‘Esperando al karma’.

El actor y director José Luis Esteban comentó que «la comedia es una maravillosa manera de explicar las cosas más terribles. Por otra parte, estoy convencido de que el gran problema, la gran enfermedad que atenaza mi oficio, es el aburrimiento. No es este el caso, sino que quiere ser un ejemplo de teatro popular, en el mejor de los sentidos, al que todo el mundo pueda acercarse. Eso sí, con muchas capas –recalcó–. Es una historia divertida, llena de ingenio por parte de Paulina, de recursos sorprendentes, y que está poco narrada en nuestro teatro. Por eso creo que va a ser sorprendente para el público. También incluye una dosis de sarcasmo y de crítica social profunda».