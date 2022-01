Iván Núñez cubre varias lagunas en la biografía de Chomón: solo vivió 16 meses en Teruel

ZARAGOZA. «Segundo de Chomón es una puerta abierta al misterio. Cada vez que abres una te salen cuatro o cinco más. La suya es una vida muy interesante, daría para una serie y faltan muchas cosas por saber», dice el documentalista y profesor de literatura Iván Núñez, que acaba de publicar un libro sobre el cineasta, ‘Chomon a media luz. Aproximación a su vida antes de dedicarse al cine’ (Instituto de Estudios Turolenses), donde esclarece la zona oscura de su vida: Segundo de Chomón (1871-1929) solo vivió algo más de año en Teruel –unos 16 meses–, se formó en Valencia hasta los 8 o 10 años y de ahí se trasladó a Barcelona, y no a París como siempre se había creído. Y no solo eso, Iván ha descubierto otras cosas: se casó con Juana Rey en la Ciudad Condal y Robert Chomón Mathieu no era hijo suyo, «aunque sí lo reconoció en los años 20 del siglo XX, como consta en su registro de nacimiento en París», dice Iván.

El libro solo es la primera entrega de un díptico literario. «A mí siempre me interesó la leyenda del cineasta, qué hizo y cómo evolucionó su cine», apunta Iván. Una exposición sobre los 170 años del colegio Vega del Turia fue el principio de todo. «Dentro de la exposición general, había un apartado sobre personajes famosos, o conocidos, de toda España y de Teruel. Hallamos el expediente de Ramón J. Sender, de Joaquín Carbonell, de Antonio Mingote, algunas cosas de José Antonio Labordeta, y pensamos que también tenía que salir Chomón, que, en teoría, habría estudiado allí. Miré y miré casi una década y no había nada», recuerda. Llamó al «gran cinéfilo Javier Millán», que le puso en contacto con algunos biógrafos de Chomón: Agustín Sánchez Vidal, Ramón Alós o Joan Minguet, y los tres reconocieron que había lagunas en su biografía.

En los censos que miró no aparecía Chomón por ningún lado. En cambio, si aparecía en Valencia. Allí, repasando archivos, vio que había varios Chomón. Halló una noticia truculenta: un médico famoso, Chomón de apellido, atendió a un paciente, que luego, sin que mediase nada, se fue a otro cuarto y se pegó un tiro en la cabeza, y luego otro. De partida, pensó que se trataba del padre del director de cine o de una familiar, pero luego comprobó que no tenían nada que ver.

Una de las fotos, coloreadas, más conocidas de Segundo de Chomón. Arhivo H. A.

«Mirando por internet los censos de Valencia vi muchas cosas. Los Chomón, y eso se sabía, fueron médicos: de familia, impartían clases en la universidad o ejercían en el ejército. Segundo, que se llevaba dos años con su hermano Isaac, estaba llamado a la profesión clínica, pero no fue así», dice Núñez, que encontró el rastro de la madre, con dos hijos, Segundo e Isaac, y dos asistentas, en Valencia.

El padre vivió en Valencia, pero se trasladó a Teruel, donde nacería su primer hijo; y luego, cuando vislumbró que se iba a morir, se marcó a la capital levantina, en febrero de 1873. «Para un turolense como yo es muy duro ver que la vinculación de Chomón con la ciudad mudéjar es escasa, pero los datos son los datos». Tras la muerte del padre, ese mismo año, los censos revelan que la madre del futuro cineasta se volvió a casar con Antonio Argüelles. «Chomón tuvo una infancia muy movida. Vivió en cuatro casas distintas y en una de ellas vivió pared con pared con el niño Vicente Blasco Ibáñez. Es fácil pensar que se conocieron y que jugaron juntos», apunta.

De dependiente a cineasta

La nueva familia se trasladó a Barcelona. Y allí hizo su adolescencia y su juventud. «He buscado la referencia a sus estudios y no me ha aparecido nada. También he mirado si había cursado ingeniería en alguna universidad, algo que se ha dicho en varias biografías, y nada. En cambio sí sale que en 1894 se casó con una joven francesa, Juana Rey Dutray, de la que no se sabía nada, y que trabajó como dependiente, y que su último empleo fue en el comercio. No es fácil saber cómo dio el salto al cine. Lo que está claro es que en 1895, el año en que nace el cine, como tantas veces se ha dicho, no estaba en París, y que Juana Rey desaparece sin dejar rastro. ¿La abandonó, se murió? Años después, ya a orillas del Sena, aparece Julienne Mathieu y se convertirá en su compañera y finalmente en su esposa, pero esto sí era conocido», informa Iván Núñez, que explica en su libro que los primeros contactos con el cine los vivió Segundo de Chomón en Barcelona.

El enigma continúa. No consta que volviese nunca a Teruel; «en cambio, sí volvía la madre de cuando en cuando a resolver unos litigios por asuntos de minas y de inmuebles, acompañado siempre de su hijo Isaac. Eso también me ha hecho pensar que se desvinculó de su familia un poco».

Iván Núñez ha encontrado otros detalles: «‘La Vanguardia’ publicó su nombre como prófugo del ejército. Y él, sabiendo que si ibas de voluntario a la guerra de Cuba, cobrabas mucho más dinero, se apuntó. Y se fue. Tenía un familiar que 20 años atrás había sido un alto cargo en el ejército. Y Segundo debió jugar esa baza. Allí hizo de escribiente, tuvo un episodio de taquicardia y trabajó en el hospital Alfonso XIII. Vivió en La Habana y parece más que probable que oyese y viese la explosión del ‘Maine’ de 1898. Eso quiere decir que estuvo en la isla más de dos años», concluye Iván Núñez.

Retrato del investigador, documentalista y profesor de literatura Iván Núñez Alonso. Mamen Pérez Luis.

LA FICHA

'Chomón a media luz. Aproximación a su vida antes de dedicarse al cine'. Iván Núñez Alonso. Instituto de Estudios Turolenses. Teruel, 2021. 106 páginas. Con ilustraciones.