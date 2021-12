Miki Nadal habla sobre la muerte de Verónica Forqué: "Nos tenía a todos enamorados con su forma de ser"

La muerte de Verónica Forqué sigue retumbando entre las personas más cercanas a ella. Son numerosos los compañeros de trabajo que han hablado acerca de la actriz en las redes sociales, mostrando el cariño enorme que sienten por ella y desvelando que el problema venía de antes y que debería haber sido tratado.

Uno de ellos ha sido Miki Nadal, ganador de la sexta edición de MasterChef Celebrity, que ha reflexionado acerca de su paso por el programa, con el que se ha mostrado muy agradecido ya que "es uno de los programas en los que más a gusto he trabajado. Me he reído, he aprendido, he viajado, he conocido a gente maravillosa y encima he ganado", escribe en un post de Instagram.

Asimismo, también ha hecho una especial mención a Verónica Forqué. "Nos tenia a todos enamorados con su forma de ser, sus arreones, sus besos, sus enfados, su obsesión por la limpieza, su sonrisa eterna, sus ganas de probarlo todo y sus abrazos", dice el zaragozano. Además, ha confirmado que la actriz se contagió de covid poco después de abandonar el programa y ha opinado que eso la dejó tocada: "Ninguno pudimos con ella. Solo pudo con ella la maldita covid que contrajo y la dejó sin fuerzas.(…) Juanma y yo la contrajimos también y volvimos “muy mermados ya de fuerzas". "Nosotros pudimos aguantar pero para Verónica y ese cuerpo tan menudo y vivaracho fue demasiado", ha añadido.

"La depresión acabó con ella meses después de acabar el programa; quizá ella lo tuviera decidido mucho tiempo antes"

De no haber sido por el coronavirus, “ella hubiese continuado porque era muy feliz, pero como ella misma dijo, su cuerpo y el universo le dijeron que parase”. Asimismo, Nadal ha opinado que las críticas e insultos que recibía Forqué en las redes sociales no le afectaron. "No penséis que las críticas le afectaban. Ella no leía los comentarios en redes sociales, era mucho más inteligente que eso".

Para él, fue “esa tristeza en forma de depresión que iba y venía de vez en cuando a su vida desde hacía unos años” la que “acabó con ella 5 meses después de acabar el programa”. Y añade una opinión ya "muy personal" sobre el suicidio de la actriz: “Quizá ella lo tenía decidido desde mucho tiempo antes”.