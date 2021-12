Ixo Rai! reaparece veinte años después

Uno de los grupos más queridos de la historia de la música popular aragonesa, de los contados que han llenado pabellones con sus conciertos, y no solo en estas tierras, está de vuelta. Los zaragozanos Ixo Rai!, los padres del ‘mondongo rock’, han anunciado esta mañana en su ciudad, en el Espacio Ambar, su regreso a los escenarios 20 años después de su disolución. Será para un concierto en el Pabellón Príncipe Felipe de Zaragoza, el 23 de abril del próximo año, para el que las entradas se ponen este jueves a la venta al precio de 40 euros. No se plantea, pero tampoco se descarta, que esta resurrección se prolongue en otros escenarios.

Sergio Vinadé, de Big Star Music, una de las empresas que han alentado el regreso de Ixo Rai!, se ha referido al mismo como "el más esperado por muchos aficionados no solo a la música sino también a la diversión y a todo lo que significó este grupo".

Jota, voz de Ixo Rai!, ha puntualizado que la reaparición no es absoluta puesto que han seguido muy presentes en la memoria colectiva a través de Youtube o Spotify, subiéndose fugazmente al escenario en alguna ocasión en los últimos años o sonando en las verbenas de todos los pueblos aragoneses con su canción '15 de agosto', un verdadero himno festivo. Eso sí, ha destacado, "el 23 de abril de 2022 nos vamos a aparecer en carne mortal".

"En principio, la idea es hacer este solo concierto, que nos apetece mucho", ha dicho Jota, quien ha explicado, además, que ya llevan varios ensayos de preparación para un espectáculo de unas dos horas en el que revisarán su cancionero con una selección de 25 temas, de los más lúdicos a los más peleones y sin olvidar los que apelaban directamente a los sentimientos.

Ixo Rai! no está preparando una nueva gira ni, mucho menos, se plantea crear nuevas composiciones, aunque el cantante tampoco ha cerrado las puertas totalmente a que pueda haber algún concierto más. "Vamos a juntarnos otra vez y no sé si será la última; no sé si es retomar o cerrar para siempre".

Flip, otro de los componentes de Ixo Rai! que han acudido a la presentación, ha destacado que aunque el mundo y la escena musical hayan cambiado "siguen vigentes las maneras y los mensajes" del grupo: "Pensar localmente y resistir localmente es transformar lo global. Y veinte años después, somos más mordaces si cabe... Pero lo llevamos con alegría. No somos unos amargados".

1988-2001: de la fiesta entre amigos al éxito multitudinario

Ixo Rai! se gestó apresuradamente en 1988 para una Cincomarzada, con dos componentes de la Orquestina del Fabirol y cuatro de los Gaiteros del Castellar, un improvisado repertorio folk y ninguna aspiración de trascendencia. Pero el experimento gustó, se repitió para las fiestas del Pilar de aquel año y comenzaron a salir ‘bolos’.

Luego, llegaron los ensayos; el ir tejiendo un sonido propio con la convivencia de instrumentos y ritmos tradicionales y modernos (de la jota, pasando por el ska, al trash metal), la fiesta, la reivindicacion y el aragonesismo por bandera; la sucesión de discos, cinco, incluido uno grabado en vivo, con un éxito creciente, que se traduciría en cada vez más actuaciones, cientos, los escenarios grandes y, mediados ya los 90, giras nacionales; la entrada de nuevos músicos y la profesionalización definitiva… Hasta la publicación en 2001 del álbum de premonitorio título ‘Con el agua al cuello’, que podía haber sido el de su proyección definitiva, pero que no terminó de cuajar por falta de promoción. El teléfono comenzó a sonar cada vez menos, se sucedieron los pequeños desastres personales y colectivos en la banda, y esta decide dejarlo, con un gran concierto de despedida al año siguiente en la sala Multiusos del Auditorio de Zaragoza, el 30 de abril, muy recordado todavía.

El grupo se retiraba tras haber sido una parte sustancial del efervescente ecosistema musical de la Zaragoza de los 90. Y así ha seguido hasta ahora, con al-guna reaparición fugaz para homenajear a José Antonio Labordeta tras su muerte o para entonar su ‘Somos’ en la despedida de las fiestas del Pilar de 2017. Otros músicos aragoneses, incluido el propio Labordeta, les habían homenajeado antes con un disco de tributo en 2006, ‘Nueba cozina’.

Pero a finales del pasado verano Alftonso Urben, uno de sus componentes, publicaba el libro ‘Ixo Rai! ¡Bendita fue la hora!’, repasando la trayectoria del grupo e ilustrándolo con muchas anécdotas, y comenzaran los rumores sobre un posible regreso.

Los componente del grupo se fueron encontrando en las distintas presentaciones del libro y encontrándose también con que quienes acudían a estos actos seguían pidiéndoles que volvieran a tocar juntos. Dice Jota: "En los últimos 20 años hemos llevado nuestras vidas, nuestros trabajos, nuestras familias, pero el libro nos ha hecho recordar momentos felices... Para nosotros, juntarnos otra vez a tocar es un regalo y sospecho que va a satisfacer también a mucha gente".