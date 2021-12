Miguel Ángel Cajigal: "El 'Guernica' no tiene vinculación con Gernika; Picasso lo pintó para España"

Historiador del Arte, pero sobre todo divulgador cultural, Miguel Ángel Cajigal (La Coruña, 40 años), conocido en las redes como el Barroquista, salda cuentas con los dogmas del arte en un atrevido ensayo que invita a disfrutar sin prejuicios de esta disciplina. Deja bien clara su intención desde el título, 'Otra historia del Arte. No pasa nada si no te gustan Las Meninas' (Plan B).

¿No pasa nada o es usted un provocador?

A veces una pequeña provocación es una forma de llegar a hablar de cosas importantes. En realidad, es cierto que no pasa nada si te gusta o no un cuadro famoso. Nadie se ha muerto de ello.

Tiene un amigo al que no le gustan 'Las Meninas'... ¡y aún se atreve a salir a la calle!

Sí, mi amigo tiene un excelente gusto artístico y precisamente su disgusto por el arte de Velázquez y por 'Las Meninas' en particular fue un interesante motor de reflexión para mí.

Decir eso de 'Esto lo hace mi sobrino de 5 años' ante, por ejemplo, un Miró, ¿es pecar contra el arte?

No. Yo también hago bromas con el arte de algunos artistas, por ejemplo, con algunas cosas de Zurbarán o de Da Vinci. Tomarnos en serio el arte no significa que los nombres de sus creadores sean intocables.

Sostiene que abusamos del concepto 'obra maestra', pero todos tenemos una. La suya es 'Las Meninas', ¿por qué?

Porque ha generado muchas más cosas después. Ha sido la obra que ha ejercido como 'maestra' de más artistas y épocas en todo el arte español. Pero no es mi cuadro favorito de Velázquez. Yo soy más del salseo de 'La fragua de Vulcano'.

Marina Abramovic se sentó en el MoMa durante 600 horas ante el público. La performance culminó cuando su examante y colaborador se sentó frente a ella y los dos lloraron. y la gente lloró con ellos. No nos conmovemos tanto ni con los fusilamientos de Goya.

Me parece un ejemplo perfecto de cómo el arte actual, del que tanta gente habla mal gratuitamente, llega a lugares inexplorados. Tenemos el privilegio de vivir en la época en la que la humanidad explota una mayor variedad de formas artísticas, pero hay mucha gente que se empeña en no aprovechar eso frunciendo el ceño y ejecutando una mueca de desdén. Me da pena.

Promovió que El Prado abriera un hueco a la primera pintura de una mujer ('El Cid', de Rosa Bonheur) y eso fue prácticamente el otro día, ¿vamos tarde en reivindicar a la mujer en el arte?

Vamos tardísimo. Yo tomé parte en aquello como uno más y creo que fue algo positivo no ya porque el cuadro de Bonheur ahora esté donde merece estar, sino porque la gente tomó conciencia por fin de esta cuestión. Hoy el Prado es uno de los grandes museos de arte clásico con más obras de mujeres expuestas en sala. Es un cambio que hacía falta.

¿Llevaría la Dama de Elche a Elche o el 'Guernica' a Gernika?

Son casos diferentes. El 'Guernica' no tiene ninguna vinculación con Gernika. Esto que digo puede enfadar a mucha gente, pero es la realidad. Es un cuadro que Picasso pintó para el pueblo español y que él mismo quería que estuviese donde más gente pudiese verlo (en su idea, en el Museo del Prado). La Dama de Elche se entendería muy bien en su contexto arqueológico, pero sigo pensando que detrás de estas reclamaciones aparecen argumentos museísticos más propios del siglo XIX que del XXI. Si nos quejamos todo el rato del turismo de iconos, no tiene mucho sentido querer perpetuar esto.

Ha hecho una selección de sus doce obras maestras del Prado.. ¡Y no está el Greco! Creo que el caballero de la mano en el pecho se la ha llevado a la cabeza...

'El caballero de la mano en el pecho' es un estupendo retrato del Greco que me encanta. Pero es uno más dentro de la producción de sus retratos. Es famoso porque se creyó que el retratado era alguien conocido y se llegó a afirmar que era Cervantes.

Le ofrecen traerse a España 'La Gioconda', 'El Temerario' de Turner; 'El beso' de Klimt, 'La noche estrellada' de Van Gogh o 'El nacimiento de Venus'. Mójese...

¿Traerlos para siempre? Van Gogh y Turner. Sin duda. 'La Gioconda' o el Botticelli no tendrían contexto en España para ser expuestos. Si fuese para una exposición temporal, traería 'La Gioconda': ya puestos a jugar a las colas interminables y el turismo de selfi, al menos jugar con toda la carne en el asador.

¿Qué descolgaría inmediatamente de El Prado y que colgaría en su lugar?

Haría hueco a Luca Giordano. Si hace falta, a costa de algún Velázquez.

El disfrute del arte es libre, pero...

...si comprendes el contexto y la cultura que lo ha producido ese disfrute se multiplica notablemente.

Dice que no sabemos transmitir el arte de nuestro tiempo con el mismo éxito con el que difundimos el de épocas pasadas. ¿Nos gustan más los muertos que los vivos?

Siempre. Basta ver que todo el mundo era bueno a partir del día de su entierro. No es el tiempo, sino los intereses los que ponen a cada artista en su lugar. El rechazo visceral de mucha gente al arte actual les impide disfrutar de un panorama que es el más excitante y variado que nunca haya existido en la historia.

¿Tiene el público la misma libertad para enfrentarse al arte que tiene el autor o definitivamente vamos a los museos sugestionados? ¿Es mejor afrontar un cuadro con el alma virgen o la cabeza documentada?

La pregunta del millón. Creo que el proceso ideal es enfrentarse con ciertas referencias generales, pero documentarnos solamente después de tener las primeras impresiones de la obra. Claro que esto no es fácil de lograr. Desde luego, los museos están pensados para sugestionarnos. Especialmente los grandes.

¿Por qué ir al museo es un rollo para los niños? ¿Qué hemos hecho mal?

Crear contenedores que son niñofóbicos. Los museos no están pensados para llevar a niños. Nada encaja en ellos con su manera de descubrir el mundo, así que es lógico que se sientan ajenos.