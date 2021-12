Una obra de teatro condensa la magia de la ‘Casa de Dios’ de Épila y de su creador

La ‘Casa de Dios’, el singular espacio artístico de arte bruto contemporábneo creado por el fallecido Julio Basanta en Épila, ha sido y sigue siendo un polo de atracción turística para los seguidores de este tipo de representaciones y para los curiosos. Un potente catalizador de sentimientos y emociones que ha inspirado a la actriz zaragozana Lucía Grafal para escribir una obra teatral basada en este lugar y en su creador. Si nada se tuerce, se representará en el Teatro de las Esquinas de Zaragoza el próximo marzo.

La génesis del proyecto nació precisamente en el curso de dramaturgia que imparte Alfonso Plou en dicho centro dentro del programa Zaragoza Investigación Escénica Esquinas (ZIES). "Teníamos que hacer un trabajo de autoficción. Es decir, partiendo de un documento real, de unos testimonios y de unos hechos, confeccionas un texto al que le das un lenguaje teatral. Y, tras mucho pensarlo, elegí la ‘Casa de Dios’", relata la intérprete.

¿Qué conexión surgió para dedicarle tantas horas de investigación y de escritura a un espacio tan peculiar? "Mi pasión por la obra de Basanta comenzó hace unos pocos años a través de fotografías y comentarios en las redes sociales. También de lo que me contaba gente que había estado in situ. Cada vez me llamaba más la atención hasta que el año pasado fui a verla por primera vez, junto a mi familia", asevera.

Las descripciones ajenas se quedaron extremadamente cortas ante la experiencia de plantarse cara a cara ante el mundo forjado por Basanta. "Me impactó físicamente ya desde lejos, a medida que nos íbamos acercando con el coche. El complejo artístico se alza majestuoso, te abruma. Y cuando estás frente a frente, te sumerge en unos sentimientos encontrados. Es una obra tremenda, que pone luz a una vivencia muy dolorosa de su autor, pero que también te aboca a sensaciones más lúdicas y agradables. No es una ‘freakada’, trasciende a su rareza", confiesa.

Tras este impacto inicial, se zambulló en un laborioso proceso para recabar la máxima información posible. En primer lugar entrevistó a Jo Farb Hernández, profesora del Departamento de Arte e Historia del Arte de la Universidad estatal de San José, en California, la mayor especialista de esta temática. "Es muy generosa y siempre está dispuesta a ayudar. Su implicación para salvar las creaciones de Basanta es admirable", indica Grafal. A continuación, se empapó de los recuerdos de los vecinos de Épila. "Me planté en el pueblo para palpar cómo consideraban a Basanta –fallecido en 2018–. En general, me transmitieron respeto y cierta ternura hacia él. Muchos epilenses alucinan con el interés que despierta la ‘Casa de Dios’ entre tantos foráneos", prosigue. También se ha reunido con el abogado de la familia Basanta por los dos hechos luctuosos que la golpearon: la muerte del hermano y el hijo de Julio Basanta a manos de sendos policías.

Piezas y más piezas para un puzle muy sugerente al que todavía está dando forma. "Si todo va bien, en marzo representaremos el texto en el Teatro de las Esquinas con actores profesionales dentro del ciclo ‘Zaragoza Rebelde’ bajo la dirección de Carlos Martín", concluye Grafal.