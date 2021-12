Dieciséis libros se disputan una nueva edición de los Premios Cálamo

Una nueva edición de los premios Cálamo, la XXI, está ya en marcha. El equipo de la librería zaragozana ha seleccionado ya los que a su juicio son los 16 mejores libros del año, y se han instalado las urnas que permitirán la votación, que también puede ser telemática. Entre los candidatos no hay ningún autor aragonés. "No lo hay porque este año no ha 'tocado' -señala Francisco Goyanes, propietario de la librería-. Pero no es una condición 'sine qua non' de los galardones que haya autores aragoneses o de cualquier otra comunidad. Como decimos siempre, estos son unos premios que convocamos desde la intención de que haya debate y diálogo entre los lectores. En un país en el que se publican 10.000 novelas al año es imposible leer todas y, por supuesto, hay grandes trabajos que no hemos leído. Pero estamos convencidos de que los libros seleccionados tienen una enorme calidad".

Los libros finalistas este año son: 'Arboleda', de Esther Kinsky (Editorial Periférica); 'Canción', de Eduardo Halfon (Libros del Asteroide); 'Horda', de Ricardo Menéndez Salmón (Editorial Seix Barral); 'Huaco Retrato', de Gabriela Wiener (Literatura Random House); 'La ballena tatuada', de Dario Adanti (Astiberri Ediciones); 'La gran ola', de Albert Pijuan (Editorial Sexto Piso); 'La parcela', de Alejandro Simón Partal (Caballo de Troya); 'La tiranía de las moscas', de Elaine Vilar Madruga (Barrett Editorial); 'Las gratitudes', de Delphine de Vigan (Editorial Anagrama); 'Los inquietos', de Linn Ullmann (Gatopardo Ediciones); 'Páradais', de Fernanda Melchor (Literatura Random House); 'Punto de cruz', de Jazmina Barrera (Editorial Tránsito); 'Ruta de escape', de Philippe Sands (Editorial Anagrama); 'Sacramento', de Antonio Soler (Galaxia Gutenberg); 'Segunda casa', de Rachel Cusk (Libros del Asteroide); y 'Volver la vista atrás', de Juan Gabriel Vázquez (Alfaguara Editorial).

En la lista hay idéntico número de autores que de autoras, y destaca la presencia de escritores hispanoamericanos. "Esa es una de las tendencias de la nuestra librería, que prestamos mucha atención a los autores del otro lado del Atlántico. El español es una lengua muy rica, y es precisamente en Hispanoamérica donde se aprecia esa enorme riqueza". Y es que en la lista hay libros de autores guatemaltecos, peruanos, argentinos, cubanos, mexicanos y colombianos. Entre los libros hay desde una traducción del catalán ('La gran ola') a autores ya seleccionados o incluso galardonados en otras ediciones, como Ricardo Menéndez Salmón o Philippe Sands. También algunas primeras novelas, como 'La parcela', de Alejandro Simón Partal o 'La tiranía de las moscas', de Elaine Vilar Madruga.

Por lo demás, y como ya viene siendo tradicional, los galardones mantienen la dinámica ya conocida de otros años. El 'Premio Cálamo al Libro del año 2021' es elegido por los clientes y amigos de la Librería Cálamo mediante votación secreta, en la urna instalada en el establecimiento o a través de su página web. Los premios “Cálamo Otra Mirada” y “Cálamo Extraordinario” son otorgados directamente por la librería. Durante el mes de diciembre de 2021 y hasta el 16 de enero, los lectores podrán depositar su voto. El resultado final se hará público el martes 18 de enero de 2022. Y los premios se entregarán en una gala que suele celebrarse en el mes de febrero.