Almudena Grandes muere de cáncer, a los 61 años, y deja el corazón helado a sus lectores

«Cuando escribía ‘El corazón helado’ me fueron saliendo muchas historias que no me cabían en ese libro. Las puse idealmente sobre una mesa y me salieron seis novelas. Son las que componen ‘Episodios de una guerra interminable’», así explicaba Almudena Grandes (Madrid, 1960) a Heraldo.es los orígenes de una serie novelesca que la emparienta con Pérez Galdós, pero también con Balzac, y que se había convertido en un gran éxito. Almudena Grandes acaba de fallecer a los 61 años a consecuencia de un cáncer, que reveló hace poco en vivo y en una de sus columnas.

Almudena Grandes muere en el momento en que se hallaba en la plenitud de su carrera y de un proyecto que le había permitido ponerse del lado de los perdedores para contar la historia de España, desde la Guerra Civil hasta casi nuestros días, y desde una órbita femenina, que siempre reivindicó. De esa serie de seis narraciones había publicado cinco títulos: ‘Inés y la alegría' (2010), 'El lector de Julio Verne' (2012), 'Las tres bodas de Manolita' (2014), 'Los pacientes del doctor García' (2017) y 'La madre de Frankenstein' (2020), novelas que se suman a otros títulos como ‘Las edades de Lulú’ (1989), con la que ganó el premio La sonrisa Vertical, ‘Malena es un nombre de tango’ (1994), ‘Atlas de geografía humana’ (1998) y ‘El corazón helado’ (2007).

Con motivo de la publicación de este libro decía: "Creo mucho en la trayectoria de autor. Más que escribir una novela histórica ahora, luego una policíaca, más tarde otra de otro tipo, que se puede hacer, claro está, a mí me preocupa que cada novela explique o justifique la anterior y a la vez sugiera o avance la sucesiva. 'El corazón helado' está implícito en otros libros míos más o menos testimoniales, especialmente en 'Los aires difíciles' (Tusquets, 2002), que narra la historia de una niña que nace en 1947 y que crece en los años 50 y 60", decía.

Almudena Grandes contó los conflictos de su tiempo pero también se erigió en la cronista de una España gris, de perdedores y exiliados, de dolor y traición.En sus ficciones, muy trabajadas, probó su gran capacidad narrativa, su facilidad para la creación de personajes, el dominio de las técnicas para contar y su conocimiento del alma humana, especialmente la de las mujeres. Entre numerosos premios que tiene, en 2002 logró el premio Cálamo con su novela ‘Los aires difíciles’. En 2018 recibió en el Teatro Principal el Premio Labordeta de Literatura y en 2017 acudió a la Universidad de Zaragoza para acompañar a Julián Casanova en la presentación de 'La guerra de los siervos'.

Columnista de ‘El País’ y ‘El País Semanal’, próxima al comunismo o inmersa en posiciones claras de izquierda, casada con el poeta Luis García Montero, director del Instituto Cervantes, y seguidora acérrima del Atlético de Madrid, fue combativa, contumaz y directa y puso el dedo en la llaga por coraje y compromiso, aunque a veces encendiera volcanes de encono. Solía decir que la gente tenía tantas ganas de contar sus historias que no tendría vida para contarlas ni para oírlas.