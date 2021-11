Loquillo: "No soy de la casta de artistas que espera a que el temporal amaine"

Este viernes protagoniza el primer gran concierto en Zaragoza sin restricciones desde hace 20 meses. En lo profesional, ¿cómo ha vivido estos tiempos tan complicados, con tantas cancelaciones y posteriormente con el público sentado y con mascarilla?

Ha sido la tormenta perfecta. Una gira suspendida de rock español a un mes de su inicio con el taquillaje en marcha. 30 puestos de trabajo que saltan por los aires, una administración que nos ha dejado solos, sin empatía alguna hacia nuestro sector a diferencia de los países de nuestro entorno. Lo primero fue mantener los puestos de trabajo y salir adelante con lo mínimo. No pertenezco a la casta de artistas que se queda en su casa a esperar que el temporal amaine. Somos trabajadores, este es mi oficio, defiendo a mi equipo. Soy Loquillo y es mi responsabilidad. La pandemia se ha llevado a 100.000 ciudadanos en España. Que nadie lo olvide nunca.

Por fin podrá presentar el disco ‘El último clásico’, editado en noviembre de 2019. ¿Qué repertorio abordará?

Lamentablemente la gira de presentación no tuvo punto de partida. Era necesario demostrar que hay algo peor que el miedo, el silencio. La música salva almas. Durante este año y medio he grabado un nuevo disco con la banda y un directo con Gabriel Sopeña, testimonio de la gira conjunta durante el primer año de pandemia. Además, se han editado adelantos del nuevo disco con la banda, ‘Sonríe’ y ‘La Mafia del baile’. ‘El Último Clasico’ es reflejo de un pasado que no va a volver, con la pandemia dijimos adiós al siglo XX. No miro atrás. La gente puede tener una imagen de mí que ya no existe.

El 25 de septiembre actuó en Chiprana, el pueblo de sus abuelos, ante 400 personas. ¿Cómo fue la experiencia?

Personal, muy personal, hay cosas que forman parte de tu intimidad. Estoy profundamente agradecido, Aragón en muy importante en mi vida, no solo por mis abuelos, por Chiprana, por la relación con Gabriel Sopeña, y por mi oficina Big Star Music.

¿Qué recuerdos infantiles conserva de Chiprana?

Siempre digo a mi entorno que la aragonesa es mi mejor parte. Ahora, con 60 años, uno solo puede recordar a sus padres y abuelos con nostalgia y la infancia, como decía Prevert, como única patria.

El año pasado realizó la gira ‘La vida por delante’ con Gabriel Sopeña, interpretando versos de poetas. ¿Fueron buenos tiempos para la lírica?

La poesía es mi Álamo particular, donde me alisto para defender mi posición, siempre ha sido así con Gabriel. ‘La vida es de los que arriesgan’ será el título del disco que refleja la gira más importante de nuestras vidas. Brel, De Cuenca, Aute, Cash, De Biedma... en un mismo repertorio cuando no existían apenas protocolos, sin vacunas, con un presupuesto mínimo, pero salimos a la carretera con audacia y negándonos a claudicar, la poesía como arma cargada de futuro como nos enseñó Celaya.

¿Qué ha supuesto y supone Gabriel Sopeña en su trayectoria?

Es mi amigo, le quiero, es mi refugio bajo la tormenta. No sabéis lo que tenéis en Aragón con él.

Lleva más de cuatro décadas sobre los escenarios. ¿Cuál es la clave para mantenerse en pie tanto en los altos como en los bajos del camino?

La vida es una batalla campal desde el principio. La intensidad, siempre la intensidad, si sé hacer algo lo mejoro; si no lo sé hacer, lo aprendo. El fracaso y el laurel nunca son definitivos. La banda y yo fuimos los primeros en abrir un ‘arena’ en Europa con protocolo covid en el Wizink Center de Madrid en julio del año pasado, ahora somos los primeros en abrir con público en Madrid en el mismo recinto y también en Zaragoza, llámale justicia poética. Somos lo que defendemos. Yo viajo hacia mi destino.