El Zorro, sala que acogió decenas de conciertos, cierra tras 37 años de existencia

El 7 de marzo de 2020, una semana antes de que se declarara en España el estado de alarma por la pandemia del coronavirus, el pub El Zorro de Zaragoza vivió su última jornada de gloria. Aquella noche, en la que estuvo el mismísimo Kase.O como DJ, nadie podía imaginar el mazazo que estaba por venir. Diecinueve meses de silencio, confinamiento y restricciones han abocado a este histórico local al cierre, tras 37 años de existencia en los bajos del centro comercial Independencia El Caracol.

"La decisión la tomé cuando vi que la situación era ya insostenible… El día 12 de marzo de 2020, fecha en la que decidimos no abrir dada la situación no podíamos imaginarnos la gravedad de lo que se nos venía encima. Ese día, El Zorro no debía un euro a nadie, y hoy estamos enterrados en deudas", sintetiza Andrés Vicién, propietario desde 2017 y asiduo cliente desde mucho antes.

Con El Zorro se marcha un escenario muy destacado en el circuito de salas de conciertos de la capital aragonesa. En sus casi cuatro décadas ha acogido las actuaciones de decenas de bandas y de artistas aragoneses, nacionales e incluso internacionales. Ha sido el escaparate tanto para grupos que apenas daban sus primeros pasos como para nombres totalmente asentados. "Recuerdo con especial cariño las que fueron mis apuestas más personales, bandas que a mí me encantaban y que fue todo un lujazo poder traerlas a mi local, como Jardín de la Croix, Los Ganglios, Marina Herlop, Doctor Explosion… También destacaría las noches en que nos visitó el gran cómico Pepe Colubi pinchando reggae en vinilo, o el maestro Javier Ibarra, Kase.o, asiduo zorrero. Y en épocas anteriores, recuerdo cuando tocó Javier Krahe, o cuando vinieron Habana Abierta… y tantos otros que podría mencionar", relata Vicién.

La actividad en El Zorro no se limitaba a la hostelera, abarcaba mucho más que unas copas y unas cervezas. Así se instauraron los miércoles de cabaret poético, los jueves de ‘jam sessions’, los viernes y sábados de rock’n’roll, reggae, techno, trap, funk o cumbia con los más selectos DJs de la tierra, como Chelis, Pendejo o Hazhe.

Una mezcolanza que forjó alma e identidad al espacio. "El Zorro siempre ha sido un reducto de resistencia en pleno centro de la ciudad. Una propuesta alternativa para los amantes de la música de verdad, que trasciende las modas y el ‘mainstream’, alejándose de las radio-fórmulas. El Zorro siempre ha sido un lugar amable y divertido, gamberro y acogedor. Refugio de músicos y espíritus de oídos inquietos. El Zorro es su gente", indica el dueño, que no olvida a los propietarios que le precedieron, "como Inma y Nacho, posteriormente siguió Inma con la ayuda de Sergio Lacasia, y les sucedieron Gali y Víctor, la gente de la banda Los Bronson".

Apoyo de la clientela

La triste noticia del cierre ha supuesto una enorme decepción para su fiel clientela. Sin embargo, como suele suceder en las desgracias, ha hecho aflorar la dimensión más solidaria y generosa. "Nos hemos resistido todo lo que hemos podido a hacer público el inevitable cierre del Zorrito… como si el hecho de no decirlo mantuviese viva una pequeña llama de esperanza. Pero lo hemos hecho anunciando también nuestra intención de seguir manteniendo vivo el espíritu del Zorro, aunque tenga que ser en otros lugares. La pasada semana organizamos una ‘jam session’ en un espacio nuevo y la gente se volcó totalmente. Agotaron las entradas en unas horas y nos arroparon con montones de ofrecimientos solidarios y nos colmaron de cariño y apoyo… fue emocionante y abrumador. La gente nos pide más Zorro, y es nuestra firme intención seguir ofreciendo eventos que preserven esa inigualable esencia", concluye Vicién.