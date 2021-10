“Es una injusticia dejar fuera del bono cultural los toros, es un pilar fundamental para Aragón”

Ante las dudas sobre si el anunciado bono cultural de 400 euros para jóvenes de 18 años incluiría al sector taurino el Gobierno había respondido inicialmente con una larga cambiada, pero finalmente ha dado la puntilla al asunto con la confirmación desde el Ministerio de Cultura de que los toros "no estarán incluidos" en el catálogo del bono cultural para jóvenes. Cultura aclara, además, que "no todos los elementos que nuestra legislación considera cultura van a estar bajo el amparo de este bono cultural".

Según el ministro de Cultura y Deporte, Miquel Iceta, los servicios que incluirá este bono, similar al que existe en países como Francia o Italia, “todavía están por definir y se recogerán en un Real Decreto”. Las reacciones en el mundo taurino no se han hecho esperar. La Fundación Toro de Lidia pedirá este mismo jueves a Cultura una rectificación. El largo debate sobre si los toros son o no cultura sigue a pesar de que el Estado declaró formalmente la tauromaquia como patrimonio cultural.

En Aragón, la medida tampoco ha sentada nada bien en el sector taurino. Para el empresario y apoderado turolense Alberto García, director general de Tauroemoción, dejar fuera de este bono los toros “es una discriminación y una injusticia que no tiene nombre. Para eso, que digan abiertamente que quieren prohibir la tauromaquia, cancelar los puestos de trabajo que genera y toda la economía. Lo que parece que están pretendiendo es ahogarnos poco a poco. Somos el único espectáculo que no tiene una partida en los Presupuestos Generales del Estado en las dotaciones de Cultura. Se deberían tomar medidas hasta jurídicas porque no sé hasta que punto es legal hacer esta marginación contra la tauromaquia”.

“La ley dice que la tauromaquia es cultura pero, además, todos conocemos sus raíces y lo importante que es para la economía de muchas localidades, también para el mundo rural y los festejos taurinos”, añade.

García defiende que la tauromaquia “es un pilar fundamental para las fiestas de los municipios, para su economía, en Aragón, Extremadura, Castilla-La Mancha... No tiene lógica esta marginación y esta persecución”.

El empresario turolense señala, además, que “el 95% del resto de sectores culturales, sin las ayudas y subvenciones, no sería capaz de sobrevivir como sí lo hace la tauromaquia. No tenemos ninguna ayuda y sigue teniendo una fuerza enorme. Tiene mucho mérito y la verdad es que los profesionales y los aficionados nos estamos cansando”.

Rafa Rojas, un joven aficionado zaragozano coincide en que “es un agravio más de los muchos que se vienen haciendo últimamente contra los toros y contra los aficionados, concretamente, por parte de este Gobierno y los de épocas anteriores. Ya sabemos cómo está la situación de la tauromaquia, sobre todo en la política: mal vista, perseguida y constantemente zancadilleada”.

Rojas recuerda que que “la ley, más allá de la tradición, dice que la tauromaquia es cultura, y como tal deberían promocionarla, pero hacen todo lo contrario. Este aficionado zaragozano recalca que hay muchos otros como él entre los aficionados y subraya que “cada vez hay más gente joven que se acerca al mundo de los toros por un interés, una curiosidad y al final se acaban enganchando. En plazas importantes como Zaragoza o Madrid veo cada vez más aficionados de mi edad”.