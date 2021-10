Quique González: "Cada vez me cuestiono más"

Quique González tiene nuevo disco, 'Sur en el valle', un álbum sosegado, con espacios por los que sopla ese mismo viento del paisaje cántabro en el que vive desde hace años y que lo trastoca a uno, invitándolo "a enamorarse más, a tirarse por la ventana" o, como es el caso, a la reflexión interior.

"Siento que cada vez me cuestiono más", reconoce él en voz alta al preguntarle, por ejemplo, por su actual momento creativo. "No sé si tiene que ver con que pienso que no estoy en el mejor o lo contrario, porque cuanto más te cuestionas, más cosas buenas sacas por no darlo todo por sentado y arriesgarte con cosas distintas", valora.

La resolución a esa cuestión queda en el aire, como sucede con el "diálogo interno" que mantiene consigo mismo en la mayoría de las once canciones de "Sur en el valle" (Cultura Rock Records), su duodécimo disco de estudio, en el que se lanzan "más preguntas que sentencias".

"Me gusta pensar que, como idea abstracta, el viento es el protagonista del disco, porque los días en los que sopla fuerte en el valle, condiciona los pensamientos, los trastorna, y cambia los comportamientos: la gente tiene más tendencia a enamorarse y a tirarse por la ventana", dice González (Madrid, 1973).

Con la intención de hacer "un disco con mucho espacio, que diera sensación quizás no tanto de paz como de reflexión", explica, se escogió una producción minimalista y orgánica, con los instrumentos justos para que el mensaje se entendiera mejor.

Tres de las canciones se compusieron antes del confinamiento, el resto durante el último año y medio, lo que ha condicionado "un poco" su pulso. "Yo estoy acostumbrado a construir canciones cuando estoy en movimiento y este se ha hecho más desde casa", señala.

"Además me ha costado más tiempo terminar las letras, porque he intentado rascar más que otras veces en ciertos aspectos", añade sobre la influencia que tuvo venir de poner música en su anterior álbum a los versos del poeta Luis García Montero. "Tener la suerte de trabajar con él deja mucho poso, en la vida y en las canciones", apostilla.

Como en 'Las palabras vividas' (2019), ese anterior disco, repite en la producción el mallorquín Toni Brunet, que además se hizo cargo de las guitarras durante las sesiones de grabación en La Casa Murada (Tarragona) con el resto de la banda: Eduardo Olmedo a la batería, Alejandro Climent con los pianos y Jacob Reguilión al contrabajo.

"Aunque suelo valorar también el bajo eléctrico, últimamente me gusta más el contrabajo y cómo se integra con el resto de instrumentos", apunta González sobre el uso cada vez más habitual de esta madera en sus canciones.

Tenían dos semanas para grabar, pero el grueso del trabajo se concluyó en mucho menos tiempo. "Buscábamos más la toma inspirada que la perfecta. Normalmente las primeras son las que suenan más vivas. Si las haces 25 veces, puede que suenen más limpias, pero a menudo lo hacen con menos alma", cuenta, por lo que en el resultado final se han filtrado "ruidos, respiraciones y hasta cosas que se caen" pero que suenan "más a verdad".

Volviendo a la pregunta del momento creativo, cabe recordarle que Fito Cabrales confesaba recientemente que su disco "Delantera mítica" (2013) le sirvió de revulsivo para salir de cierta "crisis de valores" y ponerse al fin manos a la obra con el disco que presenta estos días, "Cada vez cadáver".

"Me da mucho pudor que diga eso. Todos los que vivimos de esto en algún momento nos cuestionamos la ilusión, si queremos seguir o si tenemos cosas que decir. Es bueno hacerse esas preguntas, aunque sea doloroso. A mí también me ha ocurrido al revés: viendo cómo él hace las cosas, soy capaz de reilusionarme y volver a confiar en lo que hago", asegura González, que arrancará su nueva gira en el Gran Teatro Falla de Cádiz el próximo 19 de noviembre