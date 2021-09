Memoria de dos hombres que solo tienen futuro

Aragón, tierra de Goya, es uno de los lemas del 275 aniversario del nacimiento de Francisco de Goya y Lucientes (1746-1828), pero a nadie se le escapa que el pintor de Fuendetodos creó una buena parte de su obra en Madrid, antes de partir al exilio y que el Museo del Prado posee el 50% de su producción "atribuida y atribuible", dijo Javier Lambán, "y sin duda la mejor".

Quizá por ello el alcalde de Madrid, Martínez-Almeida hizo de anfitrión gozoso, aceptó de buen grado las alusiones del presidente aragonés a la unidad de España, en la que Aragón ha jugado un papel decisivo. Y también tendió puentes hacia el alcalde de Zaragoza Jorge Azcón, y usó dos palabras para expresar su estado de ánimo: agradecimiento y enhorabuena. Agradecimiento al Gobierno de Aragón por la idea y el encargo hecho a Saura, y enhorabuena por el resultado final, definido por distintas personas como "una auténtica obra de arte", en la que han intervenido 50 actores, 50 técnicos y otros especialistas en la postproducción.

‘Goya. 3 de mayo’ está coproducido por Aragón TV, Urresti Producciones y A Contracorriente Films, ha contado con el apoyo de Acción Cultural del Gobierno de España, las tres diputaciones aragonesas (Zaragoza, Huesca y Teruel; Lambán recordó la gran tarea a favor que Goya que se había hecho desde el Consorcio de Goya-Fuendetodos), Egeda, Fundación La Caixa y Forestalia.

El Museo del Prado se vistió de largo para recibir a muchos invitados: de la política, de la cultura, de la sociedad, del mundo empresarial. Por allí anduvieron, entre otros, Enrique Cerezo, presidente de Egeda; Ana Santos, directora de la Biblioteca Nacional; Francisco Querol y María de Miguel, los máximos responsables de Aragón Televisión; Natalia Martínez, del equipo de contenidos de la cadena; Mayte Pérez, vicepresidenta de Aragón; Víctor Lucea, director genera Cultura. También acudieron Íñigo de Yarza, consejero delegado de HENNEO, y Pepe Quílez, director ejecutivo de Henneo Audiovisual. Y por supuesto Miguel Falomir, director del Prado. "No pude estar cuando Saura visitó el museo de noche. Lo vi un instante un día, pero estaba tan concentrado que no quise molestarlo. Es conmovedor ver cómo trabaja a su avanzada edad; me hace pensar en Miguel Ángel o Tiziano, que también lo hicieron". Entre los actores nacionales estaban Isabel Ordaz, Macarena Gómez y Óscar Martínez; hicieron acto de presencia intérpretes aragoneses como Salomé Giménez, Jorge Usón, Carmen Barrantes y José Luis Esteban. Este estaba visiblemente emocionado: él es uno de los protagonistas de ese viaje de los presos del 3 de mayo de 1808 a una de las laderas de la montaña de Príncipe Pío donde las tropas francesas fusilaron a varios de los patriotas detenidos tras el alzamiento del día anterior, hecho que determinó el inicio de la Guerra de la Independencia. "Para mí haber hecho este trabajo ha sido un lujo, un privilegio y una alegría», dijo Esteban, elogió el talento y la sensibilidad de Carlos Saura, y apuntó: "¿Se han dado cuenta de que Saura se parece cada vez más a Goya?", dijo. A nadie se le escapa la huella de Goya en el cine de Saura: ahí están títulos como ‘Llanto por un bandido’, ‘Mamá cumple cien años’, ‘Tango’, ‘Goya en Burdeos’ y ‘Jota de Saura’.

Entre los cineastas, acudió el zaragozano Alejandro Cortés y un clásico como Pedro Olea. Y de la familia Saura, su mujer, la actriz Lali Ramón, su hija Anna y su yerno Alfonso G. Aguilar.

El optimismo del futuro

María de Miguel, directora de Aragón Televisión, decía que un proyecto así confirma que en Aragón existe un sector audiovisual importante, que ‘Goya. 3 de mayo’ y ‘GoyaSaurio’ son una confirmación del buen momento y que habrá que seguir haciendo una apuesta seria y sólida por Goya a lo largo del tiempo. Francisco Querol subrayó el carácter "clásico e innovador" del proyecto, y Gaizka Urresti recordaba con inmenso cariño el trabajo en equipo. Aludió al desaparecido Jaime Fontán. "Carlos Saura era modesto y comedido. Quería hacer algo más sencillo. Cuando le planteábamos algo, decía: “¿Y para qué tanto. No es necesario?. Se entregó, no va de nada, y una de las cosas que más impresionan de él es que siempre es optimista, mira hacia adelante y no tiene ningún interés en repasar el pasado".

‘Goya. 3 de mayo’ circulará por distintos festivales, formará parte de una serie de exposiciones de Goya y Saura y llegará a las pantallas en 2022, tal como anunció ayer el periodista en el salón de actos del Museo del Prado.